Nejstarší hráč ligy Zavadil: o konci Skuhravého, Kayambovi i první výhře

Minulý týden, to byl hutný nápor na psychiku. „Útěk“ trenéra Romana Skuhravého, do té doby modly klubu a celého regionu. Angažování Ivana Kopeckého, ve stejnou chvíli přestup klíčové opory Joela Kayamby do Plzně. Fůra událostí, které v Opavě zatřásly snad každým. Včetně mazáka Pavla Zavadila. Po divokých dnech následuje cesta na hřiště úřadujícího mistra. Jak se s tímhle nováček vyrovná? „Pomohlo, že máme skvělou partu,“ líčí Zavadil.

Jak jste přijali odchod kouče Romana Skuhravého?

„Pro všechny z nás to bylo hodně velké překvapení. Nebo spíš šok. Nikdo nečekal, že se něco takového stane. Zvlášť po vítězství nad Jabloncem. Ale už uplynul více než týden, každý to strávil a jdeme dál. Díváme se dopředu. Je tady nový trenér, na němž je vidět obrovská chuť. Pokračujeme v tom, co tady bylo dřív. I když má samozřejmě malinko jiné představy. Věřím, že to bude klapat.“

Nebylo po konci trenéra ještě větším šokem, když se v podstatě hned další den dohodl s Duklou?

(chvíli přemýšlí) „Vyhodnotil si to takto. Mužstvo si k tomu řeklo svoje, já to nechci veřejně komentovat. Proběhlo to všechno hrozně rychle, za dva dny jsme se o tom přestali bavit. Pomohlo, že máme super partu. Pro nového kouče je to samozřejmě o to složitější, že ke změně došlo po sedmém kole a ne před začátkem sezony nebo v zimě. Chceme mu pomoct, aby to měl co nejjednodušší.“