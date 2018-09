Vatajelu nevyšel, Jablonec posílil Sobol. Jak mu pomáhá Hübschman?

Pro jablonecké fanoušky je jméno nové posily pořádně zajímavé. Šachtar Doněck pustil nadějného Eduarda Sobola na hostování do konce sezony. „Hledali jsme hráče na levou stranu, kde máme levonohého jen Matěje Hanouska. Ve hře byl ještě Bogdan Vatajelu, o něhož jsme usilovali. Mluvil jsem s trenérem Sparty, ale ten mi řekl, že ho kvůli marodce nemůže v současné době pustit,“ prozradil jablonecký trenér Petr Rada.

Pětadvacetiletý Rumun by pro něj byl vzhledem k jeho větší herní kompaktnosti i na pozici levého záložníka lepší variantou. „Sledovali jsme ještě jednoho hráče z destinace okolo Ruska, ale nakonec vyšel Sobol. Už jen to, že šel na hostování do Slavie, o něčem svědčí. Má v sobě potenciál a velmi kvalitní levou nohu, zajímali jsme se o něj delší dobu,“ pokračoval kouč Severočechů.

O motivaci bude mít Sobol postaráno. V Šachtaru ho přeřadili do juniorky, a tak čekal na případné hostování. Nabídek bylo hodně, nakonec si vedení ukrajinského celku zvolilo tu jabloneckou. V severočeském klubu se uvolnilo místo po odchodu Jaroslava Zeleného do Slavie. Jablonečtí měli připraveno několik variant, ale první na řadě byl po odmítnutí Vatajela Sobol, i když museli čekat na vyjádření delší dobu.

„Jednání jsem se neúčastnil. Moje parketa je taková, že si vytipuji hráče. O Sobolovi jsme se bavili, měli jsme o něm kazety a samozřejmě jsme ho znali ze Slavie. Viděli jsme, co v něm je,“ přiznal kouč zelenobílých. „I když už pak ve Slavii tolik nenastupoval, odehrál hodně dobrých zápasů. Nebylo to pro nás nečitelné, dohodli jsme se na tom, že se o něj budeme zajímat a pak už to bylo jen na vedení,“ dodal Rada.