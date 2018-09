Případ Kanga: Je (ne)nahraditelný? Ve Spartě se rodí plán na Baník

Zatímco fotbalovým prostředím stále rezonují dohady, zda je pro Spartu Guélor Kanga klíčovou postavou, či je naopak na obtíž, na Letné mají jasno. Absence gabonského reprezentanta je průšvih. Obrovský průšvih. Na schopnostech drobného polaře totiž hra Pražanů stojí. „K tomu se ani nedá nic říct,“ reagoval sportovní ředitel a trenér Zdeněk Ščasný na Kangovu čtvrtou žlutou kartu, jenž viděl v posledním utkání proti Dukle.

Prakticky okamžitě po karetním trestu Ščasný věděl, co to znamená. Sparta pojede do Ostravy, na hřiště jednoho z nejtřaskavějších rivalů, bez svého klíčového muže. A to může zcela zatočit rozložením sil. Jak si Pražané bez drobného záložníka povedou, to je velká neznámá. Od zimy, kdy Kanga přišel z Crvené Zvezdy Bělehrad, totiž nechyběl ani v jednom soutěžním zápase.

Byť se názory na jeho hru a přínos pro tým často liší, čísla mluví jasnou řečí. Osm gólů ve třiadvaceti zápasech, k tomu jedna asistence. Celkově potom jen dvě porážky. „Myslím, že pro Spartu bude problém, aby takového hráče nahradila. Kanga je v zápasech hodně aktivní,“ všímá si respektovaný trenér Václav Kotal.