Smolař Hašek hrál s bratrem, ale nedal penaltu: S fotbalem končit nebudu

Z tribuny to skoro vypadalo, že na penaltu nikdo nechtěl jít. Bylo to tak?

„Nemyslím si to. Máme určenou skupinu, která na penalty chodí, a máme se mezi sebou dohodnout. Teď to bylo zvláštní v tom, že z té skupiny jsem byl na hřišti jen já. Takže jsem na to šel.“

A dál? Co se stalo?

„Hned jsem si řekl, že se nebudu soustředit na pohyb brankáře a budu se to snažit trefit čistě. Zpětně se to ukázalo jako špatné rozhodnutí. Víte, je to složité. Buď gólman skáče hodně napřed a vy si počkáte na jeho pohyb, ale taky je riziko, že si vás gólman vystojí a vy pak nedáte správnou ránu. Ve finále se mi podařilo trefit míč k tyči, jenže brankář brzy skočil a k míči se dostal včas.“

Při vyprávění se usmíváte. Znamená to, že vás porážka tolik nemrzí, protože máte z předchozích kol celkem nahráno?

„To ne, každá porážka mrzí. Ale přece nebudu smutný: kdybych se utápěl v depresi nebo skončil s fotbalem, ničemu by to nepomohlo. Jinak jsem se samozřejmě klukům omluvil, že jsem penaltu nedal.“

Zkazil vám penaltový moment sváteční zápas s bratrem? Váš otec vás od začátku v lize společně postavil poprvé.

„Jsem rád, že jsme s Filipem na hřišti spolu, ale nijak extra jsem to nevnímal. Soustředil jsem se na zápas. Co rozhodlo? Nebyli jsme dostatečně produktivní a Zlín nás trestal. Ještě na tom nejsme tak dobře jako Real nebo Barcelona, abychom hráli výborně celých devadesát minut.“

