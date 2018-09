Ztracená premiéra v Plzni. Cítil jsem bezmoc, smutnil nový kouč Opavy

Jak zápas hodnotíte?

„Prohra takovýmto gólem čtyři minuty před koncem z penalty není samozřejmě nic příjemného. Musím pochválit své hráče za to, jakým způsobem k tomu přistoupili a plnili pokyny, které jsme si řekli. V prvním poločase jsme se dostali do tří příležitostí a brankář Kozá-čik tam vychytal velkou šanci Kuzmanoviče, na druhou stranu soupeř měl hodně balon na kopačkách a herní převahu. Ale s tím jsme počítali, tady v Plzni se tak děje ve většině případů. Soustředili jsme se na dobrou organizaci v defenzivě a spoléhali na rychlé brejky. Máme se od čeho odrazit.“

Věřil jste tedy, že už duel do remízy dotáhnete?

„Dokud nepískne rozhodčí konec, může se stát cokoliv. Věřil jsem, že jsme schopni to ukopat, ale pokud penalta byla – já jsem situaci neviděl – nedá se s tím nic dělat. Je to smolné, bolí to.“

Jak jste prožíval minuty, kdy sudí Ondřej Berka zkoumal penaltovou situaci na videu?

„Byl jsem pěkně zpocený. (směje se) Je to chvíle, kdy cítíte bezmoc. Nikdo na hřišti tu situaci prakticky neviděl.“

Jaká pak byla nálada v šatně?

„Samozřejmě pochmurná. Přesto jsme hráčům řekli, ať zvednou hlavy, že se nemají za co stydět. Musíme se připravit na další utkání.“

Oproti minulému zápasu jste udělal jedinou – navíc vynucenou změnu. Znamená to, že odpovídá vašim představám?

„Tvořili jsme ji vzhledem k soupeři, do příštího utkání se může cokoliv stát. Je možné, že další změny přijdou.“

Hráli jste hodně pasivně. Bylo by to s Joelem Kayambou,který nemohl nastoupit, lepší?

„Nevím, jestli jsme hráli pasivně, možná to tak vypadalo, není jednoduché hrát na hřišti tak silného soupeře. Ale na držení balonu ještě nikdo nikdy nevyhrál. Jaké by to bylo s Kayambou, to je samozřejmě otázka. Kvalitu má velikou, ale bohužel je hráčem Plzně, rozhodlo se, jak se rozhodlo.“ V jakém stavu jste tým po Romanu Skuhravém převzal? „V Opavě je zdravé mužstvo, charakterově velmi dobří hráči. Za těch deset dnů jsem poznal, že kluci chtějí něco se svou situací dělat, takže věřím tomu, že se budeme postupnými krůčky zvedat a že se to projeví na bodovém zisku.“

SESTŘIH: Plzeň - Opava 1:0. Nováček remízu neubránil. Rozhodla penalta Hrošovského 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Opava: Hrošovský otevírá skóre z penalty! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Opava: Video odhalilo ruku Zapalače! Plzeň má penaltu 720p 360p REKLAMA