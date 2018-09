Karvinský Nádvorník nadával Teplicím: Válejí se – a zdržují!

Ostré obvinění „skláři“ odmítli, kouč Daniel Šmejkal se zprvu nechtěl k Nádvorníkově výrokům nijak vyjadřovat. Ale mrzely ho. „Nechci to komentovat, protože křeče měl Ljevakovič, kterému je pětatřicet let, a Shejbal, který prakticky rok nehrál mistrovské utkání,“ bránil svůj tým.

Ljevakovič dokonce kvůli křečím musel v závěru střídat. „A já byl rád, že jsem vůbec dohrál,“ přidal se David Vaněček, střelec druhé branky. „Na konci jsme všichni popadali a byli rádi, že jsme se zvedli a dostali se do kabiny. Tenhle rok to byl nejtěžší zápas. Osobně jsem měl křeče od 70. minuty. Takových nás tam byla spousta. Nevím, čím to bylo.“

Roman Nádvorník byl přesvědčený, že neustálé pauzy a rozkouskovaná hra byla záměrem teplické taktiky.

SESTŘIH: Teplice - Karviná 2:1. Severočeši zabrali po pěti zápasech, pálil Žitný s Vaněčkem

„Zkrátka to dohrály zkušeně. Tak, jak potřebovaly. Mně se hra Teplic ve druhém poločase nelíbila. Jejich hráči se deset minut váleli – údajně v křečích. S fotbalem to nemělo nic společného! Jen jim můžu poblahopřát, že zápas zvládli. Ač fotbalově, nebo nefotbalově,“ pronesl.

Nutno dodat, že z Nádvorníkovy strany to nebyla jen kritika teplické hry, stejně tak ji namířil i do vlastních řad. Dobře věděl, kolik a jaké šance jeho svěřenci zahodili. Jen teplický gólman Jakub Diviš vytáhl tři super zákroky. „Klíčový byl ten proti Lingrově střele ve 22. minutě,“ řekl Diviš. A když balon poskakoval na brankové čáře, ustřelil ho ve skluzu stoper Michal Jeřábek

„Chyba je na naší straně, měli jsme skórovat. Místo toho jsme dostali dva velice naivní góly,“ vadilo Nádvorníkovi.

Teplice - Karviná: Hostující kapitán Janečka z dobré pozice pálil jen těsně nad!

