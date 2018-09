Sešívaní? Neprůstřelní! Slavia má rekord, po ostrém konci počítá ztráty

Běžela 44. minuta 289. pražského derby, když Sparta zvýšila na 3:0. Nejen, že Slavia dokázala z prestižního utkání vydolovat bod za remízu 3:3, ale Ondřej Kolář od té doby na hřištích soupeřů zavřel branku na několik západů.

Další ligový gól, který lovil ze sítě jinde než v Edenu, přišel až v neděli 16. září. Mezi tím hráli sešívaní vzadu s nulou v Brně, Liberci, na Dukle, v Teplicích, Olomouci, Mladé Boleslavi a znovu v Teplicích. A posledních 82 minut, které je posunuly k novému rekordu, přidali na Slovácku.

Nový primát je pro slávisty sladší o fakt, že o něj připravili odvěkého rivala, Spartu. Původní rekord Letenských činil 725 minut, dosáhli jej v roce 1997.

Trenéra Jindřicha Trpišovského více potěšilo, že se Slavii podařilo naladit se zpět na vítěznou vlnu po reprezentační pauze. „Dlouhodobě s tím nemáme dobré zkušenosti a na jaře dvě utkání po reprezentační pauze dopadla špatně. Měli jsme z toho velký respekt, před pauzou jsme byli rozjetí, dařilo se nám. Hodně hráčů bylo pryč, ze základu, který nastoupil na Slovácku, trénovali jenom dva. Zbytek se vracel postupně, Ngadeu až ve čtvrtek, a z osmi reprezentantů se pět vrátilo s velkými zdravotními problémy," vysvětlil pro klubový web, jak skládal tým.

„Pomohlo nám, že se hrálo v neděli, kdyby to bylo v sobotu, asi by ještě někdo z nich nenastoupil. Jsem rád, jak se kluci zkoncentrovali a dokázali přepnout, i když jsme měli společně jenom dva tréninky,“ dodal kouč vršovického klubu.

A nezapomněl okomentovat i drsné fauly hráčů poraženého klubu, které přišly v samém závěru. Filip Kubala si vyšlápl na Vladimíra Coufala, kapitán Vlastimil Daníček pak skluzem poslal k zemi Ibrahima Traorého.

„To mě hodně mrzí, myslím si, že ty zákroky byly zbytečné. Za tohohle stavu, v 90. minutě. Zvlášť ten první zákrok byl po odehrání, s hráčem (Coufalem) to nevypadá dobře. Navíc v kontextu toho, že hrajeme ve čtvrtek důležitý pohárový zápas, je to citlivé. Trošku jsme si to vyříkali a jestli ti hráči budou v pořádku, tak jedeme dál,“ řekl Trpišovský.

