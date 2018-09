Csaplárovy úvahy po vítězství: Já a reprezentace? Měl bych chuť

Odchod Matouška? Čistě moje rozhodnutí

„Dneska už se můžu přiznat, a snad mě za to fanoušci klubu neukamenují, že to celé nechal Jarda Starka na mně. Slavia dala žádost, majitel přišel a řekl: Je to na tobě. Jak řekneš. Bavil jsem se s majitelem, se zkušenými hráči a s Honzou. Důvody byly čistě sportovní a lidské, víc bych to nechtěl komentovat, bylo to prostě moje rozhodnutí. Tím chci sejmout tlak z ramen majitele, že prodal, pustil.“

Jan Matoušek si měl podle informací Sportu sám u Josefa Csaplára vyžádat předčasný odchod do Slavie. Důvodem měly být sportovní ambice, účast v evropských pohárech, nadstandardní návštěvy na domácích utkáních červenobílých. Csaplár měl Matouška uvolnit právě proto, že cítil, že by u hráče došlo ke ztrátě motivace, kdyby ho u Litavky donutil zůstat. Zároveň už ukázal na „nového Matouška“. „Bude to Emmanuel Antwi. Je to zajímavý typ hráče, teď připravil gól, na Spartě trefil remízu, je pracovitý, rychlý, má úžasné přednosti,“ řekl Csaplár.

Nejsme blbci

„V Čechách je taková móda, že přijde trenér, a hned začne říkat, jak mladé seřeže, jak jim dá. V civilizaci je tohle nemyslitelné, vyžaduje to individuální přístup. A že je ten stav takový, když vidím jednadvacítku, dvacítku, devatenáctku, to není vina těch kluků, ale nás všech, kteří ty kluky obklopujeme. Agenti, majitelé, sportovní ředitelé, rodiče, kamarádi, média… V Olomouci jsou extrémně zajímaví hráči, všude u nás, není to tak, že na západě se rodí Terminátoři, a my jsme blbci. Jenom to prostě neumíme. Ti kluci jsou srovnatelní, a čím jsou mladší, tím jsou se zahraniční konkurencí srovnatelnější.“

Tahle výpověď souvisela s Matouškovým odchodem a s jeho nahrazováním. Josef Csaplár pak připomínal hráče, které vytáhl brzy do velkého fotbalu jako šestnáctiletého Michala Švece a devatenáctiletého Martina Latku ve Slavii, osmnáctiletého Giannise Maniatise v Panioniosu, nebo hvězdy Slovanu Liberec. „Vyrobit hráče, to si musíte odpracovat. Hodiny strávené u televize u zápasů, u počítače, přesně trefené tréninky pro toho hráče, aby mu neuškodily. Příbram tohle umí, je tak stavěná. A Matouškovi to tady každý přeje, protože se nechoval jako debil, ale pracoval a pomáhal klukům, oni pomáhali jemu, a teď se na něj dívají a fandí mu.“

Miluju výzvy

„Já do toho měl chuť, šel bych. Jestli můžu něco říct, tak bych chtěl opravdu poděkovat lidem, kteří hlasovali v jedné anketě. Volal mi to známý, že vyšel článek, a já pod ním měl ze čtrnácti patnácti tisíc hlasujících 37 procent, kteří by si mě uměli představit u reprezentace. Byl jsem před Šilhavým. To mě až dojalo. Ale aby za mnou někdo přišel, to ne, nevím, jestli se něco takového dělo. Ale lákají mě cíle, výzvy, proto říkám, že bych to vzal.“

V minulém týdnu se v kanceláři Jaroslava Starky zastavil místopředseda FAČR Roman Berbr. V době, kdy se živě řešil nový reprezentační trenér. Josef Csaplár ale v Berbrových úvahách prý nehrál velkou roli, oba se jen potkali, pozdravili a prohodili pár vět, Csaplárův přestup na svaz se během setkání v příbramském areálu neřešil. „Ani nevím, o čem Jarda Starka s Romanem Berbrem mluvili, není to moje starost.“

Noví trenéři v Příbrami Klub oznámil během reprezentační pauzy jména pěti nových hráčů – Maria Holka, Radka Voltra, Ruslana Mingazova, Petra Pejšu a Dominika Dudu. Ale zapadlo, že se rozšířil i trenérský štáb. Josefu Csaplárovi bude u áčka pomáhat Bohuslav Pilný, jeho bývalý svěřenec z Liberce. A z bývalého Csaplárova mužstva přichází i další známý hráč David Langer, který v Příbrami dostane na starost kategorii U16. „Z toho jsem nadšený. Bogas bude hodně trénovat, mně to pomůže, abych mohl víc jezdit po zápasech a sledovat hráče. David je skvělý člověk, jsem šťastný, že bude pomáhat v mládeži,“ komentoval nové tváře Csaplár.