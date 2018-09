Skolil Baník, před měsícem ležel na JIP. Nebylo to příjemné, říká Sáček

Jen si to představte. Zvýšený tep přes dvěstě, hlava se točí, dokonce ani nevnímáte taktické pokyny z lavičky. To zažil Michal Sáček, jenž po zápase na Bohemians zkolaboval a s podezřením na srdeční potíže byl převezen do nemocnice.

Kolaps vyděsil úplně všechny, ale finální vyšetření naštěstí žádné vážné onemocnění nepotvrdilo. „Nechtěl bych o tom moc mluvit. Byl jsem v nemocnici a příjemné to nebylo. Tím bych to uzavřel,“ omlouval se sparťanský záložník. Tuhle kapitolu se snaží vytěsnit z hlavy.

Užil jste si návrat na ligový trávník?

„Už někdy v pátek, kdy se ukazuje sestava, jsem se dozvěděl, že budu hrát pravého záložníka. Abych se přiznal, nejlíp se cítím uprostřed, ale kam mě trenér postaví, tam se snažím odevzdat maximum. Každopádně jsem věděl, že mě nečeká nic lehkého...“

Baníkovci mluvili o válce.

„Jo, byla to bitva. Ale ta se dala se čekat. Stejně tak, že možná rozhodne jediný gól, který jsme nakonec dali.“

Jak moc tenhle zápas bolel?

„Bolel hodně. Těch soubojů bylo dost. Fotbalisté leželi na zemi a doktoři tam byli snad pětkrát nebo šestkrát. Ale zvládli jsme to a za výhru jsme strašně rádi. Třeba s Danem Holzerem jsme se pozdravili a prohodili pár slov, ale nedivím se, že po tomhle zápase neměl náladu.“

A to jste ještě měli v závěru plno útočných akcí...

„To už bylo tím, že Baník v posledních dvaceti minutách zjednodušil hru a začal nakopávat dlouhé balony. Ty okénka tam potom byly. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, ale to vlastně ani tak nevadí.“

Měli jste v paměti jarní zápas?

„Nezabývali jsme se tím, co bylo. Soustředili jsem se pouze na pondělní utkání a že tady necháme maximum. Ty tři body nás hrozně těší, protože odtud se nebudou odvážet lehce.“

