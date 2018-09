Vyhrocený šlágr: Diop nabral Stancia a měl jít ven, Baroš strčil do Frýdka

Zřejmě nejdiskutovanější souboj zápasu. Ostravský rychlík vletěl do Stancia v přerušené hře zezadu, nedotkl se míče a takzvaně ho „nabral na vidle“. To vše s vědomím, že už má od Královce jednu žlutou kartu z předchozí situace. Hlavní sudí však jasný faul přešel. Nařídil míč pro domácí a hosté se nestačili divit, že atak na rumunského špílmachra zůstal bez trestu.

Baroš vs. Frýdek

Tito dva se potkávali po celý zápas a pokaždé z toho byl drsný souboj. Poprvé se střetli poté, co Frýdek atakoval Filla. Ostravský lídr okamžitě naběhl na Frýdka a nenápadně ho strčil do zad. Uběhlo pár minut a potkali se znovu. Tentokrát v tom však byl Frýdek nevinně. Po souboji s Barošem ho strčil vlastní spoluhráč, neudržel rovnováhu a přepadl na ležícího Baroše, kterému přilehl hlavu. V domácích příznivcích se vařila krev. „Je to vždycky stejné. Vyhecovaný zápas, na jaře jsme z toho vyšli vítězně my, dneska oni. Takový je fotbal,“ komentoval dění na hřišti po utkání Baroš.