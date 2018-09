Po pěti letech se český tým vrátil do Ligy mistrů - a zase to bylo v utkání Plzně s CSKA. Obránce Dukly a odborníka iSport TV Jakuba Podaného výkon Viktorie zaujal natolik, že by podle něj Západočeši v Champions League mohli bodovat dál. A ani proti Realu by to podle něj nemusela být utopie. Proč, to vysvětluje v novém dílu Backstage.