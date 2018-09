Komličenko zase řádil. Ale musel jsem zvýšit hlas, upozornil kouč Weber

První půle boleslavskému útočníkovi Nikolaji Komličenkovi proti Slovácku nevyšla. „Dneska jsem na něj musel o poločase zvýšit hlas, protože v první půli nebyl jeho výkon dobrý. To je třeba říct. On to pak smázne dvěma góly, takže teď ho budou všichni chválit. On si toho byl vědom, ve druhé půli svou hru zjednodušil, zlepšil, hrál týmově, hrál tak, jak jsme byli předtím zvyklí. Nakonec se všechny branky točily kolem něho,“ poznamenal boleslavský trenér Jozef Weber po výhře 5:1.

Koučova promluva zabrala, ruský car se ve druhé půli zase ukázal. Boleslav vedla 2:1 a výsledek byl stále na vážkách, v 80. minutě pak Marek Matějovský narýsoval krásnou přihrávku na Komličenka, který šel sám na Michala Daňka. Brankáři Slovácka udělal kličku a pohodlně skóroval do prázdné brány. Na úplném konci pak razantně proměněnou penaltou uzavřel na 5:1.

Komličenko má tak po devíti kolech už deset gólů, kanonýrům české ligy jasně vládne. „Dává góly. Ale aby toho na něj nebylo moc. Zatím to zvládá, věřím, že to bude pokračovat,“ prohlásil Weber. „Nejen on, ale celé mužstvo a my trenéři musíme udělat vše pro to, aby v tom pokračoval. Nesmíme ho nechat usnout na vavřínech,“ dodal boleslavský trenér.

Z formy Komličenka těží celé mužstvo. „Už dlouho jsme se bavili o tom, že potenciál v něm je. Ale každý zápas musí prokazovat ten pravý zápal. Když to tak je, pak je hodně nebezpečný a prospěšný. Budu věřit, že mu to takhle bude střílet i nadále,“ řekl o něm záložník Matějovský.

