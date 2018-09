Co jste během zápasu říkal Pavlu Vrbovi, který se v jeden moment hlasitě zlobil na rozhodčí?

„Bavili jsme se o videu, že sudí přerušil hru a čekal na video, oni v tu chvíli mohli jít dopředu. Pavel rozhodčímu říkal, proč je nenechá hrát, chápu to, beru to. Jediný jsem říkal, nechte video stranou, zaveďte spíš brankovou technologii na čáře.“

Takže se vám používání videa nelíbí?

„Třeba v bundeslize si na to nedávno stěžoval trenér Norimberku, Robben z Bayernu také říkal - pět minut stojíme kvůli videu, vychladneme a pak hrozí zranění. Celý život se fotbal hraje bez videa, novináři pak mají o čem psát, jestli se mělo pískat, nemělo. Ať to sudí vezmou na sebe. Já se sice v první chvíli budu jako trenér zlobit, ale s tím nic neudělám. Dlouhé prostoje třeba v prosinci, kdy například deset minut nebudeme hrát, můžou vést ke zranění. Chápu, že fotbal je dneska rychlejší, ve vápně se hodně používají ruce, to beru. Ale od toho máme rozhodčího, který by to měl vzít na sebe. Opakuji, že jediný já jsem byl striktně proti.“

Pojďme přímo k zápasu s Plzní – výkon i výsledek vás musí těšit, že?

„Hodnotí se mi to dobře. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, výkon měl kvalitu od všech hráčů. Až na první tři minuty, kdy soupeř zahrozil dvěma nebezpečnými centry, jsme měli většinu zápasu pod kontrolou, udrželi jsme aktivitu dopředu, nenechali jsme soupeře rozehrát, to je jejich silná stránka, umí pak být nebezpeční na krajích, tam jsme je dobře pokryli. Bylo dobře, že tady hrála Plzeň, je to stejně kvalitní tým, hráči byli správně nabuzení, byli na pozoru.“

A dočkali jste se jasné výhry 3:0…

„Neměl jsem strach, že by hráči přistoupili k zápasu jinak. Předtím jsme prohráli v Opavě a s Boleslaví, ale herní stránka byla především proti Boleslavi dobrá, pro nás to byl takový zápas blbec. Potřebovali jsme bodově zabrat, to se nám podařilo. S Plzní je to o to cennější, musím hráčům za výkon poděkovat. Ještě bych byl rád, aby byl Hubník zdravý, ale snad bude v pořádku a přeju mu, aby Plzni mohl dál pomáhat.“

Vyšel vám dokonale taktický plán, kdy jste Plzeň napadali a hráli agresivně?

„Věděli jsme, že pokud budeme pasivní a čekat na ně od půlky, nemáme šanci. Máme na to hráče, co jsou schopní takovou taktiku plnit. Naši krajní hráči jsou rychlostní typy, dokáží se včas vrátit i vysunout. Připravili jsme se dobře. Do zápasu jsme šli s tím, že musíme hrát aktivně, abychom se nedostávali pod tlak.“

Byli jste na tom fyzicky lépe než soupeř?

„Plzeň je také dobře fyzicky připravená, asi jako každý ligový tým. U nás není problém s kondiční stránkou. Je to o tom, aby hráči teď pochopili, že chtějí víc hrát a ne trénovat. Program s pohárovými zápasy je pro nás plusový. Sice máme užší kádr, vypadli nám Sobol, Doležal, Kratochvíl, další dva hráči šli do zápasu s Plzní trošku nakřáplí. Ale když se vám daří, chybějící kondice jde stranou a běhá vám to samo.“

Pochválíte Michala Trávníka, autora dvou gólů a asistence?

„Jde o kreativního, výborného hráče, je schopný udržet balon. Akorát potřeboval dávat víc branek, záložníci získávají plusové body tím, když střílí góly. Začalo se mu dařit, měl šance i s Boleslaví, pro něj je to jenom dobře. Nechci vyzdvihovat jen jeho. Je mu 24 let, Hübschmanovi zase 37 a s Považancem to v záloze zvládají velice dobře. Tahle trojice středových hráčů nám výrazně pomohla v Rennes a dneska naši hru znovu zkvalitnili. Michalovo ocenění jsou nádherné branky, přeju mu to. Každému hráči říkám, že pokud chtějí jít ven, musí podávat výkony. Budu rád za každého fotbalistu, co půjde ven a bude tam hrát. Všichni hráči jsou navíc u nás charakterově vynikající. Jsem rád, že je můžu trénovat. Když jsme nějaké zápasy prohrávali, věděl jsem, že hráče to mrzí a byl jsem si jistý, že se o ně můžu opřít.“

Byli jste na zápas před menší návštěvou a v chladném počasí mentálně lépe nastavení než Plzeň?

„Atmosféra vás vždycky vtáhne do zápasu, pokud je vyprodáno. Plzeň hraje pokaždé hodně aktivně, snažila se dominovat. Když jim to někdo naruší jako my dneska, nejsou ve své kůži. O jejich mentálním nastavení nechci spekulovat, to musí říct jejich trenér. Jsou tam zkušení hráči, co mají hodně odehraného, na cyklus se zápasy v pohárech jsou zvyklí. Atmosféra zápasu na ně možná působila, nemohli se po naší aktivitě dostat k tomu, co je jejich silná zbraň. To znamená zdvojovat kraje, vytvářet přečíslení a z nich centry, standardky. Dobře jsme to eliminovali.“

Máte radost z toho, že jste Plzeň doma porazili po devíti letech?

„Až dneska (v pondělí) jsem si to přečetl ve Sportu. Bylo by špatné, kdybych to nesledoval, četli to i hráči. Tahle poznámka není strůjcem vítězství, ale určitě to hráče může nabudit. Jsme rádi, že jsme tuhle sérii přerušili.“

