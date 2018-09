Přípravy na šlágr ONLINE: Jak se Plzeň a Sparta chystají na souboj?

16:05

Sparta před utkáním řeší zásadní taktické dilema. Vrátit se k vyzkoušenému rozestavení 4-4-2, nebo stejně jako před týdnem proti Liberci použít variantu 3-5-2? Více o plánech Zdeňka Ščasného čtěte ZDE.



Po úspěchu ale touží i Plzeň, která v pondělí utrpěla zmíněnou těžkou porážku na hřišti Jablonce. "Musíme to odčinit úplně jiným výkonem," burcuje záložník Jan Kopic.

Jan Kopic: „Se Spartou je to každoročně jeden z největších zápasů. My jsme venku dvakrát za sebou vysoko prohráli, musíme to odčinit úplně jiným výkonem!“#fcvp #PLZSPA pic.twitter.com/8ZSLVQmUQW