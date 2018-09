Maškovo zázračné uzdravení. Letos už neměl hrát, vrátil se po třech kolech

"Původní prognózy byly, že si na podzim už nezahraju. A já nakonec promeškal jen tři kola, což je super," řekl novinářům Mašek, který se zranil poté, co ho ve vzduchu podrazil sparťanský obránce Alexandru Chipciu a třiadvacetiletý odchovanec Příbrami spadl z velké výšky přímo na ruku.

"Bylo to vážné zranění. Loket jsem měl vykloubený a měl jsme přetrhané vnitřní i vnější vazy. Ale zázračně to srostlo, co jsem to měl čtyři týdny zafixované v sádře. Teď jsem to týden rozhýbával. Nemám to ještě plně funkční, ruku plně nepropnu a neskrčím, ale dá se s tím hrát. Měl jsem to zatejpované, abych to měl zpevněné. Bolest jsem necítil a hrálo se mi dobře," popsal.

Podle trenéra Martina Haška k urychlení návratu přispělo i to, že Mašek má vrozenou dobrou kondici, a nemusel proto pracně dohánět pauzu zaviněnou zraněním. "Prognózy byly o měsíce horší, než je nakonec realita. Ale když pominula prvotní bolest, mohl běhat a šlapat na kole, mohl být na míči, jen nesměl chodit do kontaktu. Takže kondičně byl připravený dobře a nehledě na to, že on má kondici od pána boha. Takže se čekalo hlavně na to, jak se bude ruka uzdravovat," řekl Hašek.

"Trénoval s týmem jen třikrát. Byla to od něj i odvaha. A zvládnul to dobře a potvrdil, že už je to zkušený hráč," dodal kouč Klokanů.

Bohemians - Karviná: Po skvělém rohovém kopu Mašek střílel z malého vápna 720p 360p REKLAMA

Mašek nakonec mohl zápas i rozhodnout. Po hodině hry se hezky uvolnil ve vápně a z otočky vypálil na zadní tyč, jenže brankář Martin Berkovec dobře zasáhl. "Obtočil jsem se kolem obránce, ale pak jsem trefil ideální výšku pro gólmana. Dal jsem to moc nízké," litoval Mašek.

Berkovce nepřekonal nikdo ze spoluhráčů, přestože Bohemians měli po celý zápas převahu. "Drželi jsme míč, měli jsme Karvinou zatlačenou na jejich půlce, ale šance jsme neproměňovali a hlavně jsme ve finální fázi nebyli přesní a šancí bylo málo. Nic jsme tam nedotlačili. Chtělo to ještě více roztrhat ten jejich val. Je to pro nás ztráta," konstatoval Mašek.

Bohemians už potřetí za sebou nedali gól, ale zlomit to chtějí v týdnu v pohárovém utkání s Českými Budějovicemi a především za týden proti Opavě. "Musíme se dívat na další zápas, nejprve zvládnout pohár, pak udělat tři body v Brně s Opavou. Když budeme mít před reprezentační pauzou 15 bodů, bude to super. Ale potřebujeme dát gól, bez něj vyhrát nemůžeme," dodal Mašek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Krch (C), Bederka, Schumacher – Reiter, M. Hašek, F. Hašek, Záviška – Nečas (84. Šmíd), Mašek (69. Vodháněl). Hosté: Berkovec – Čolić, Panák, Janečka (C), Jan Moravec – Mertelj, Budínský (87. Krivák) – Ba Loua (71. Guba), Lingr (46. Smrž), Letić – Wágner. Náhradníci Domácí: Fryšták, Švec, Yusuf Helal, Šmíd, Vodháněl Hosté: Pastornický, Smrž, Krivák, Guba, Tusjak, Ramírez, Suchan Karty Domácí: F. Hašek Hosté: Smrž, Smrž, Guba Rozhodčí Pavel Královec – Jiří Moláček, Milan Flimmel Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 4 202 diváků

Bohemians - Karviná: Klokani ve velké příležitosti, Krch mířil nad břevno 720p 360p REKLAMA