Šlágr od podlahy! Limberský se strkal, Stanciu pykal, když ho sestřelil

Vypjaté momenty k soubojům Plzně se Spartou patří, v pátek tomu nebylo jinak. Už ve 14. minutě se poškorpili David Limberský s Benjaminem Tettehem. Sparta zahrávala roh, Kozáčik při odvracení centru srazil i letenského útočníka. Ten padl na zem, kde do něj strčil Limberský. Tetteh poté vyletěl jako čertík z krabičky a Limberského také srazil. Sudí Julínek nakonec oběma hráčům udělil žlutou kartu.

„Zápasy se Spartou jsou stejné, vždycky je to boj, fotbalovosti méně. Jsme rádi, že jsme to ubojovali. Je to vždycky agresivní, to se dneska potvrdilo,“ prohlásil plzeňský stoper Lukáš Hejda, jeden z nejlepších hráčů utkání.

Sparta nezvládla vypjatý závěr. Běželo nastavení, když za zády hlavního rozhodčího podrazil Stanciu na vlastní polovině Davida Limberského. Sudí Julínek nejdřív vytáhl žlutou kartu, pak se ale šel na celou situaci kouknout na videu. Po minutách nervózního čekání, kdy se Sparta chtěla dostat do závěrečného tlaku, nakonec rozhodčí verdikt změnil a Stanciuovi dal rovnou červenou. Za následnou strkanici s Limberským a nesportovní chování dostal ještě žlutou Lukáš Vácha.

„Neviděl jsem to. Ale když to rozhodčí přezkoumal na videu, patrně to bylo jasné,“ vrátil se k vypjaté situaci z nastavení trenér Sparty Zdeněk Ščasný. Rumunský špílmachr určitě dostane trest a bude Spartě chybět v následujících zápasech. „Je to jeden z našich klíčových hráčů, musíme si bez něj poradit. Mrzí mě to možná víc než porážka. Stanciu se v žádném případě neměl nechat vyloučit,“ zlobil se Ščasný.

Hosté nasbírali celkem šest žlutých karet plus červenou, domácí jen tři. „Emoce tam určitě byly od nás i od Sparty. Padly nějaké žluté karty i jedna červená, ale neříkám to tak, že bych si tady stěžoval. Fotbal je o emocích, v závěru je to ještě vypjatější. Tak to má být,“ poznamenal Pavel Vrba.

„Vypjatý závěr? To byl blázinec, nemyslím, že jen z naší strany. Ale Plzeň to dohrála takticky velmi dobře. Naši hráči spěchali, z přemíry snahy pak vznikaly nějaké fauly. Čtyři a půl minuty se v nastavení nehrálo, tam není o čem mluvit,“ mrzelo Ščasného.

