Umíme zahrát líp, litoval zlínský Jiráček ztráty na Dukle

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dukla - Zlín: Zabiják Beauguel zase udeřil a Ševci srovnali na 1:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se děje se Zlínem?

„Začátek se nám celkem povedl, ale pak jsme z toho vypadli, jak bývá naším zvykem poslední dobou. Hlavně v první půli to od nás moc fotbalové nebylo.“

Po úderu Daniela Tetoura z prvního poločasu jste prohrávali, ale brzy po pauze jste vyrovnali. Nemrzí vás, že jste nepřidali ještě jeden, vítězný gól?

„Jasně, ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale pořád to není to, co jsme hráli na začátku sezony a k čemu jsme se chtěli vrátit. Ve finále je pro nás bod z venku asi dobrý, i když víme, že umíme zahrát líp. Pak bychom na Dukle možná zvítězili.“

Hodně vám zatápěl soupeřův útočník Jan Holenda, který hlavně v prvním poločase vyhrával skoro všechny hlavičkové souboje?

„O přestávce jsme se bavili o tom, že k němu musíme víc přistupovat a nenechávat mu tolik prostoru. Sklepával míče na rozběhnuté hráče a pak se to na nás valilo. I proto jsme měli s Duklou tolik problémů.“

SESTŘIH: Dukla - Zlín 1:1. Ševci mohli otočit, ale výhru jim vzal kontroverzní ofsajd Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Proti Dukle se vám celkově nedaří, neporazili jste ji už poosmé za sebou. Čím to?

„Vůbec nevím. O téhle statistice jsem se dozvěděl až před zápasem. Chtěli jsme to zlomit, jenže jsme nepodali optimální výkon. Dukla určitě nesedí jen nám, ale i dalším týmům. Dávají míče po zemi, snaží se hrát, neodkopávají za každou cenu…“

Přesto jste mohli vyhrát, v poslední minutě rozhodčí neuznali trefu Jeana-Davida Beauguela kvůli ofsajdu.

„Ještě jsem to neviděl. S klukama se mrkneme na záznam a zjistíme, jestli to ofsajd byl, nebo ne. Je to škoda, bylo by hezké tady vyhrát.“

Dukla - Zlín: Beauguel přidal další gól, ale sudí pískl ofsajd! A není jisté, jestli právem Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Dukla - Zlín: Raspopovič hlavičkoval, ale nepřekvapil brankáře hostů 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Djuranovič ve velké šanci málem přehodil Dostála 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Schranz se probíjel před Dostála, odstavil ho Hnaníček. Nedovoleně? Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Dukla - Zlín: Železník spálil další šanci, hlavičkoval v dobré pozici vedle Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Dukla - Zlín: Zabiják Beauguel zase udeřil a Ševci srovnali na 1:1! 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Dukelský obětavý dvojblok si poradil se střelami Ševců 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Holenda fantasticky asistoval a Tetour posílá domácí do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Holenda v tutovce! Domácí forvard ale neuklidil balon do sítě 720p 360p REKLAMA

Dukla - Zlín: Železník napálil břevno! Další šance Ševců po laxním bránění Dukly Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.