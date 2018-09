Červený Baroš! Video mu zpřísnilo trest za loket, pak začal zuřit

Čekal se zápas plný emocí a vysokého nasazení, ale tohle bylo za hranou. Na konci úvodní čtvrthodiny vykopl domácí brankář Jan Laštůvka a při vzdušném souboji napral Baroš loket směrem do Součkovy hlavy. Ten zákrok viděl dobře nejen kapitán Slavie Josef Hušbauer, blízko stál i sudí Berka, který hned sahal do kapsy – žlutá karta. I proti tomu měl Baroš námitky.

Když však Berka zašel k monitoru u hřiště, bylo jasné, že je ve hře ještě tvrdší postih. A ten přišel – červená karta! „Je tam vidět jasný úmysl Baroše. V podstatě sledoval jen hráče, ne balon. Až se na video hráči podívají, uznají to,“ řekl bývalý ligový útočník Zdeněk Šenkeřík ve studiu O2 TV Sport.

Baroš byl však z takového vývoje maximálně rozčilený, vztekle ze sebe strhnul pásku a křičel po sudím Berkovi. Cestou z hřiště si neodpustil další slovní invektivy a uhodil do tunelu, než zamířil do šaten. Kromě ostrého zákroku pro něj tak může mít následky i toto chování. „Sám má vědět, že to od něj bylo přehnaný. Je to hodně emoční člověk, tak to z něj lítalo, i když ho i chápu – byl ve varu,“ hodnotil Barošův výstup v televizním studiu bývalý obránce Jan Rajnoch.

Nálada na stadionu byla v tu dobu mimořádně vypjatá. Trenér Baníku Bohumil Páník třeba gestikuloval vůči rozhodčímu, když dostal obránce Slavie Jan Bořil žlutou kartu: Zkontrolujte zase video! Ani on nevydržel u hřiště celý zápas, v závěru byl vykázaný na tribunu.

Na Baník mělo dlouhé oslabení ale nečekaně pozitivní efekt a ligového lídra jeho hráči zaskočili. V prvním poločase šel do vedení po brance Martina Filla, pak za Slavii srovnal Miroslav Stoch, ale z poslední akce před poločasem opět poslal domácí do vedení Fillo, které ve klidnější druhé půli už udrželi.

Baroš se na to díval. Kamery ho našly, jak stojí už v civilu na tribuně. Tam pravděpodobně několik dalších kol za svůj zkrat setrvá dál.

