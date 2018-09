Hrdina Baníku Fillo: Bylo těžké udržet emoce, ale ukázali jsme charakter

Vyburcovalo vás rychlé vyloučení Baroše?

„Ani bych neřekl. Možná jsme se semkli, ale bojovali bychom stejně i v jedenácti. Trošku jsem to nečekal, že mu dá rozhodčí červenou kartu. Od Baryho to byl první takový zákrok, myslel jsem, že mu dá žlutou. Byl to pro nás všechny šok, ale potom jsme se semkli.“

Vy jste byl po červené kartě také v emocích. Dostal jste žlutou, bylo pak těžké udržet čistou hlavu?

„Celý týden se na to připravujete a v patnácté minutě se stane tohle. Samozřejmě je těžké udržet emoce na uzdě. Máme v týmu kluky, co chtějí vyhrávat a když přijde červená v patnácté, tak si říkáte, že je skoro po všem. Ale naštěstí to neplatilo. Ukázali jsme charakter.“

Váš spoluhráč Hrubý před zápasem říkal, že budete bránit a zdrhat do brejků. Bylo to tak?

„Jeden gól jsme dali ze standardky, jeden z brejku. Z minima maximum. Hrozně to vytahovali, Bořil byl vlastně až na křídle, je tam pak hrozně volného prostoru. Tak jsem rád, že jsme takhle utekli. Do poločasu jsme dali druhý gól a druhou půli už to byla válka a my byli o trošku důraznější.“

Před druhým gólem jste jakoby chvíli váhal, jestli vystřelit. Jak to bylo?

„Já tam měl nezvykle docela dost prostor, tak jsem si říkal, že to zkusím na zadní. Že nemám co ztratit. Trefil jsem to pěkně za tyč, tak jsem rád, že to tam konečně spadlo. Já ty góly tady moc nedávám, tak jsem rád, že jsem dal dva. Hlavně, že máme tři body. Vážíme si jich. Po minulé sezoně si vážíme každého zápasu, každého vítězství, maká se tady na sto procent a byli jsme za to odměnění.“

Slavia vás ve druhé půli mačkala, kolik sil vám ještě zůstalo?

„Ve druhé půli oni dominovali, my se jenom bránili. Lašty nás tam několikrát podržel, obrana hrála na hranici sebeobětování. Nakonec jsme to ukopali.“

Co byste řekl k výkonu brankáře Laštůvky?

„Klobouk dolů, co on tady předvádí. V každém zápase vytáhne jeden nebo dva klíčové zákroky a hrozně nám pomáhá. Ten zákrok, jak byl na zemi, byl neuvěřitelný! Ala Dominik Hašek. Po zápase si to užijeme, je to veliké vítězství. Jsem rád, že jsme to nahoře trošku zamotali, i když do top trojky trošku nepatříme. Ale jsem rád, že tam jsme a pokusíme se tam udržet co nejdéle.“

Nepatříte do trojky?

„Jako, my se zachránili v 75. minutě posledního zápasu v minulé sezoně. Máme nohy na zemi, spíš se snažíme bojovat, jdeme od zápasu k zápasu.“

Není to otázka na vás, ale co myslíte, dostane Baroš ještě distanc za vyloučení?

„Já doufám, že ne. Že to tak hrozné nebylo. Ze hřiště, jak jsem na to koukal, mi přišlo, že má ruku u těla. Že to nebyl vyloženě úder loktem, divil jsem se. Jestli to na videu posoudili takhle? Já doufám, že se slitují a nedostane nějaký přísný trest.“