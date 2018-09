Masopust po vítězném gólu zářil: Na tuhle trefu jsem čekal celou kariéru

Fakt jste nedal hezčí nebo podobnou branku?

„Asi ne… Myslím, že jen v dorostu jsem dal pár gólů z dálky. Ale v chlapech ne. Před Plzní jsem paradoxně říkal, že jsem ještě neskóroval střelou zpoza vápna… Tak jsem to napravil. Na tohle jsem čekal celou kariéru!“ (usmívá se)

Přitom by se řeklo, že býváte v koncovce trochu zbrklý...

„To je pravda. On i tento gól padl trošku se štěstím. Prostě jsem vystřelil, bouchnul to na bránu. A takhle hezky to tam skončilo.“

Věděl jste hned, že budete střílet?

„Ano, jakmile jsem se otočil s balonem, tak jsem si řekl, že vystřelím. Že už nebudu nikoho hledat. Nechtělo se mi někoho hledat. A dopadlo to takhle…“

Překvapilo vás, kolik jste měl kolem sebe prostoru?

„Tohle si úplně nepamatuji, abych řekl pravdu. Musím se na to podívat na videu.“

Souhlasíte, že jste v zápase byli aktivnější než Teplice?

„V první půli jednoznačně. Ve druhé ze začátku taky, ale potom to lehce opadlo a nebyli jsme už tolik na balonu. Tím se hra celkem vyrovnala. Balon jsme zase víc drželi až ke konci, byť jsme se dlouho nemohli dostat do nějaké větší šance. Naštěstí to ale dobře dopadlo a nyní se můžeme soustředit na čtvrtek (na zápas Evropské ligy proti Dynamu Kyjev).“

