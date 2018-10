Šéf VAR: Vyloučený Falta? Rozhodl ošklivý záběr na ohnutý kotník

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Slavia: Baroš loktem sestřelil Součka, od rozhodčího původně dostal jen žlutou VŠECHNA VIDEA ZDE

Hlavní arbitr Zbyněk Proske přitom původně netasil ani žlutou kartu…

„Co mám informace, tak i od čtvrtého rozhodčího přišla informace, že se vlastně nic nestalo. Videoasistent si ale všiml jednoho záběru, který byl ošklivý a odhalil ohnutý kotník. Proto sudímu doporučil přezkoumání. A ten se rozhodl pro udělení červené karty. Z mého pohledu byla nešťastná akorát jedna věc.“

Jaká?

„Časová prodleva. Byla poměrně dlouhá, rozhodčí byl zhruba přes tři minuty u monitoru. Osobně si myslím, že se to dalo vyřešit rychleji.“

Jak? Že se sudímu rovnou pošle správný záběr a žádný jiný?

„Ten správný záběr k dispozici byl. Nebyl v tom žádný technologický či komunikační výpadek. Jen se zkrátka samotná situace dlouho řešila. Důležité totiž je, že pokud jde rozhodčí k monitoru, tak se nemůže stát, že se daný moment nevyřeší správně. Kdyby si ho nevyhodnotil jako surovou hru, tak by musel udělit minimálně žlutou kartu za bezohledný zákrok.“

Liberec - Olomouc: Červená pro Faltu! Záložník Sigmy nepříjemně přišlápl Breiteho 720p 360p REKLAMA

Co červená karta pro Milana Baroše? Ta bylo celkem jasnější, souhlasíte?

„Bylo vidět, že Milan Baroš si protihráče takzvaně vyhlédl a šel po něm. Tato situace byla naopak z pohledu časové prodlevy vyřešena naprosto perfektně. První, druhý záběr a rozhodčí měl jasno.“

Jak moc sudí posuzují, že se Baroš celou dobu díval na Tomáše Součka a vůbec nesledoval míč?

„Je to jeden z nápomocných faktorů. Hned jste poznali, že tohle nebyl souboj o balon. Navíc Souček celou dobu sledoval dráhu letu míče a o Barošovi vůbec nevěděl. Takže neměl šanci se nějak bránit a zpevnit tělo. O to víc to byl záludný zákrok, který mířil na hlavu. Kdyby to bylo v hokeji, tak je tuším trest pět minut plus do konce utkání.“

Dá se říct, že VAR v posledním kole posuzoval zatím nejvíc faulů?

„Nazval bych to videovíkendem. A nejenom tím, že docházelo ke změně verdiktů. Kolo bylo plné i tzv. silent-checků (tichých kontrol). Například v utkání Liberec – Olomouc jich bylo dalších sedm, kdy videoasistent byl v permanenci. Podobné to bylo i v Plzni. Liga asi začíná být vyhrocenější.“

Baník - Slavia: Baroš zuří, ale musí do sprch! Sudí po zásahu VAR vyloučil kapitána 720p 360p REKLAMA

Necítíte proto ze strany rozhodčích obavy, že nechtějí vykonávat roli videoasistenta?

„Cítím, že jsou pod extrémním tlakem. To se ke mně samozřejmě dostává. Vnímám i to, že téma video je teď v kurzu. Poukazuje se, co měli a neměli udělat. Chci věřit, že se s tím kluci dokážou vyrovnat. Ale chápu, že je to jiná disciplína. Možná i ten tlak okolí a médií je paradoxně vyšší než na samotné rozhodčí na hrací ploše.“

Spíš je to vnímáno tak, že VAR si na rozdíl od arbitra na hřišti nemůže dovolit chybu.

„Jasně, že nemůže. Ale pořád u videa sedí člověk a lidský faktor hraje stejnou roli jako na hřišti. Musí postupovat podle nějakého protokolu, být poměrně rychlý, vyrovnat se stresem a dokázat včas sladit svou práci s operátorem, aby nedocházelo k přílišným prodlevám. Jednoduché to není, pořád jsem ale přesvědčený, že video je ku prospěchu.“