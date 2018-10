Baroš a Stanciu se dozví tresty. Co jim hrozí a čím se mohou u komise hájit?

Zpravidla to bývají poměrně klidné čtvrtky. Pětičlenná disciplinární komise v čele s Richardem Bačkem se sejde na pravidelném zasedání, posoudí momenty z uplynulého víkendu, rozhodne o případných trestech a bez jakéhokoli humbuku se svým verdiktem seznámí veřejnost. Dnešek ale z těchto zvyklostí úplně vybočí. Na Strahově se totiž odpoledne budou řešit především dvě mimořádně ožehavá témata: červené karty pro Milana Baroše a Nicolae Stanciua.

Podle informací deníku Sport se oba hráči na disciplinární komisi dostaví, aby dodali vlastní pohled na věc. Obrovské vášně se strhly především kolem osoby ostravského kapitána, jenž v nedělním šlágru proti Slavii (2:1) nevybíravě sestřelil ve vzduchu záložníka Pražanů Tomáše Součka. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka nejprve Barošovi ukázal žlutou kartu, po konzultaci s videorozhodčím ovšem slezskou modlu poslal rovnou do sprch. To Baroš neunesl a zasypal sudího vodopádem urážek.

Za to se včera, se značným odstupem, veřejně omluvil. „Mrzí mě, jak jsem reagoval, a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňku Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat,“ uvedl zkušený útočník v prohlášení.

Živá debata ohledně Barošova počínání se přesunula i na sociální sítě, lídra Baníku si vzala na paškál třeba redaktorka České televize Darina Vymětalíková. „Pro mě kriminálník je. A zároveň člověk, který toho pro český fotbal udělal hodně,“ napsala na svůj Twitter.

Vzápětí se strhla bouře. S reakcí, ve které mimo jiné požadoval omluvu, v úterý večer přispěchal i samotný Baník, po několika hodinách ji ovšem ze svých internetových stránek stáhl. Vymětalíková se přesto za svá slova omluvila. „FC Baník Ostrava současně akceptuje omluvu Dariny Vymětalíkové, redaktorky České televize, za její nepřijatelný výrok vůči Milanu Barošovi na síti Twitter,“ stojí na konci ostravského prohlášení.

Disciplinární komisi bude ovšem zajímat i Barošův názor na samotný zákrok. Soudě podle jeho slov se s vyloučením stále neztotožnil.

„Tomáše Součka jsem zranit nechtěl a ani jsem ho nezranil. To, že jsem se před soubojem díval na něj a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane, a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal. Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo,“ prohlásil.

Lze předpokládat, že tahle slova členy komise nepřesvědčí. Barošovi hrozí stopka na dva až šest zápasů, přičemž lze očekávat trest u horní hranice spektra.

Trochu ve stínu ostravského bouřliváka se dnes bude ze svého prohřešku zodpovídat i Nicolae Stanciu. Ten byl vyloučen poté, co poslal k zemi Davida Limberského v závěru utkání Plzně se Spartou (1:0). Opora Letenských by mohla dostat trest na dva či tři duely, ohledně jeho počínání ale panují otazníky. V oficiálním komuniké komise rozhodčích stojí, že Stanciu protihráče kopl. Pokud by však komise kvalifikovala čin jako podražení, mohl by následovat mírnější trest. Sparta se může hájit i tím, že Stanciu za Limberským nevyrazil, ale plzeňský bek se mu spíš připletl do cesty.

Kromě zmíněné dvojice bude disciplinárka projednávat rovněž Šimona Faltu. Záložník Olomouce viděl červenou kartu po faulu na libereckého Radima Breiteho, komise rozhodčích však konstatovala, že byl vyloučen nesprávně. Je proto vysoce pravděpodobné, že Falta bude omilostněn a na rozdíl od Stancia dostane do sobotního vzájemného střetu Sigmy se Spartou zelenou.

