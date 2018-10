Falta může jít proti Spartě! Olomouc se odvolala, komise verdikt odložila

Šimon Falta byl sice před týdnem v Liberci vyloučen po téměř pětiminutové konzultaci s videorozhodčím, navíc byla levonohému křídelníkovi ve čtvrtek odklepnuta disciplinárkou jednozápasová stopka, přesto Olomouc vzhledem k soudu komise rozhodčích vyhlížela jiskřičku naděje. Proti trestu podala odvolání a doufala. „Věříme, že trest bude zrušen,“ říká Košař.

Sigma se logicky opírala o úterní zasedání komise rozhodčích, která usoudila, že Falta měl dostat žlutou, nikoli červenou kartu. „Kdyby komise vyloučení potvrdila jako správné, nechali bychom to být,“ míní sekretář za celý klub. „Každý dělá chyby, ale dá se to přece nějak řešit. V tuhle chvíli nejde tak ani o Olomouc jako spíš o celý fotbal. Říká se, že nemá logiku, ale rozhodnutí disciplinárky ji bohužel taky nemá,“ dodal.

Disciplinární komise z principu nepřezkoumává výroky sudích při samotném utkání, vznikl by prý totiž precedens, kdy by komise rozhodčích sama rozhodovala, kdo bude potrestán či případně omilostněn. „Už by se nejednalo o sport, ale o právní kauzu, protože bychom každý zápas prodlužovali až do našeho zasedání,“ popsal Richard Baček, předseda DK.

Ve svém komentáři ke komuniké disciplinárky Baček dále uvedl, že se musí vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Jenže tady byl podle informací deníku Sport nesoulad.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 3:0. Sigma je dál u dna, Falta byl vyloučen 720p 360p REKLAMA

Karel Bohuněk, delegát utkání Liberec-Olomouc, sice původně stál za Proskeho verdiktem, jenže po zhlédnutí záznamů názor změnil a opravil „surovou hru“ (= ČK) na „bezohledný zákrok“, který se řeší udělením žluté karty. „Nemůže se přece vycházet pouze ze zprávy rozhodčího, když se na jeho chybě shodla veřejnost i odborníci,“ připomíná Košař.

A pokud ano? „Tak by byl Šimon Falta asi prvním fotbalistou v historii, který dostal jednozápasový trest za žlutou kartu...“ povzdechl si olomoucký trenér Václav Jílek.

Faltův osud tak závisel na členech odvolací komise. Ta se rozhodla odsunout verdikt o olomouckém hráči až na další zasedání, které je na programu až příští týden. Pokud by při něm byl verdikt potvrzen, Falta by si ho odpykal po reprezentační pauze v dalším domácím střetnutí proti Zlínu.