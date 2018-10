VIDEO + ONLINE: Zlín - Liberec 0:1. Slovan využil přesilovku a vede!

Zlín - Liberec: Pódio hasil brejk Liberce, dostal červenou a jde do sprch! • iSportTV

Fotbalisté Liberce se radují po gólu Tarase Kačaraby do sítě Olomouce • ČTK

O předehrávku 11. kola FORTUNA:LIGY se postarají fotbalisté Zlína s Libercem. Fastav naposledy pouze remizoval s poslední Duklou a předtím prohrál 1:2 s Ostravou. V tabulce se propadl na páté místo, ale pokud by proti Liberci zvítězil, minimálně do soboty by se mužstvo trenéra Michala Bílka bodově dotáhlo na třetí Spartu. Liberec minulý týden porazil 3:0 Olomouc, ale předtím utrpěl debakl 1:4 právě s pražskou Spartou. Sledujte ONLINE REPORTÁŽ na webu iSport.cz od 18 hodin.