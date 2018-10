VIDEO: Slavia – Příbram 4:1. Dominance favorita, krásně pálil Stoch

Příbramský brankář Ondřej Kočí sleduje míč mířící do sítě po gólové střele Alexandra Baluty • Jaroslav Legner (Sport)

Rumunský záložník Alexandru Baluta poslal Slavii do vedení 2:1, ke gólu mu gratuloval i Tomáš Souček • Jaroslav Legner (Sport)

To byl parádní fotbal! Fotbalisté Slavie vyhráli v 11. ligovém kole doma nad Příbramí 4:1 a soupeře porazili popáté za sebou. Pražany poslal ve 13. minutě do vedení Jan Bořil, vzápětí sice srovnal Jan Rezek, ale ještě do pauzy se trefili domácí Alexandru Baluta s Michalem Frydrychem a po přestávce Miroslav Stoch. Úřadující vicemistr tak částečně napravil minulou ligovou porážku v Ostravě a dál vede tabulku o skóre před Plzní.