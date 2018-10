Co mi chybí? Výkonnost! Čermák je za očekáváním, v Plzni od něj chtějí víc

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Teplice: Čermák po Krmenčíkově skvělé patičce posílá Viktorii do vedení! VŠECHNA VIDEA ZDE

Když na tiskové konferenci po duelu s Teplicemi dostal otázku, co mu chybí k tomu, aby měl stabilní místo v základní jedenáctce Plzně, Aleš Čermák bezelstně vyhrkl: Výkonnost! A doplnil, že kdyby na začátku sezony dával branky a hrál skvěle, zůstal by v sestavě nejspíš napořád.

Na první sezonní trefu musel čekat až do neděle. Dlouhých jedenáct kol. A přestože zápas rozhodl, od Pavla Vrby se výrazného uznání nedočkal.

„Čermák je fotbalista, který je technicky skvěle vybavený a v tomto ohledu patří k nejlepším hráčům v našem mužstvu, ale chybí mu větší rychlost a důraz. Kdyby v těchto věcech více vyčníval, byl by mnohem zajímavější. V utkání ale dal gól, který sám vymyslel, takže v tomto ohledu splnil to, co jsme potřebovali. Ale abych se přiznal, očekáváme od něj ještě víc,“ pravil.

Lidé, kteří Čermáka velmi dobře znají, případně ho v určitých fázích kariéry trénovali, o něm hovoří, jako o nesmírně charakterním jedinci s pracovitou povahou a schopnostmi, které by mu měly pomoct k mnohem výraznějšímu progresu v kariéře.

„Velký akční rádius, umí se dostat do zakončení, nadstandardní složkou jeho hry je přebírání míče směrem nahoru,“ pálí na první dobrou samá pozitiva Bohuslav Pilný, který na Čermáka spoléhal během angažmá v Hradci Králové, kde hostoval ze Sparty.

720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Teplice 1:0. Tři tyčky, neproměněná penalta. Viktoria se na výhru nadřela

Jenže i on se shoduje s Vrbovým hodnocením Čermákových slabších stránek. „Když jsme se o něm bavili na všelijakých hodnoceních s trenéry, třeba s Ladislavem Škorpilem, tak jsme se vždy dostali k tomu, že mu chybí dynamika, větší agresivita a důraz. Dost jsme se dohadovali, zda je to hráč pro velký fotbal, či nikoliv. Osobně jsem vždy tvrdil, že ano. Ovšem musím přiznat, že jsem čekal, že v Plzni bude výraznější,“ připouští Pilný.

V ročníku nastoupil do všech jedenácti ligových zápasů, v sedmi z nich byl v základní sestavě. V Lize mistrů naskočil do zápasu s CSKA Moskva jako střídající hráč, v Římě strávil celý duel na tribuně.

Přitom na startu sezony měl ideální podmínky, aby Vrbu přesvědčil o své užitečnosti a důležitosti. Daniel Kolář byl hromadu týdnů na marodce, pro Čermáka se otevřelo okno dokořán. Jenže do něj jen ostýchavě nahlédl. Obří šanci neproměnil. Často byl kritizovaný za přínos pro tým. Proto Vrba z nouze vyzkoušel na pozici podhrotového hráče Tomáše Hořavu. Jakmile se uzdravil Kolář, odehrál zásadní partii proti CSKA Moskva. Důvěra se postupně ztrácela.

Možná i proto, že Čermákovým limitem není jen důraz a rychlost, ale také jistá umírněnost vlastní prezentace v zápasech. Jinak řečeno: působí nevýrazně, emoce nedává téměř nikdy najevo. „Tak ale působil vždycky. I v kabině. Přitom on zaujetí má, ale navenek to vypadá, že ho nemá,“ přitakává Pilný, toho času asistent Josefa Csaplára v Příbrami.

Je otázkou, proč tomu tak je. Zda ho tlumí prostředí dospělého fotbalu, zda si neumí najít dominantnější pozici v týmech typu Sparty či Plzně, zda se jeho osobnost ztrácí mezi velkými jmény těchto týmů. Když Čermák v květnu 2017 pod vlivem alkoholu boural poblíž Horoměřic a v hořícím automobilu málem přišel o život, čímž přišel o mistrovství Evropy do jednadvaceti let, spoluhráč Patrik Schick upřímně litoval absence kapitána týmu. „Vždycky to byl lídr. Šla z něho pozitivní energie, vytvářel pohodu v mužstvu a dobrou náladu mezi ostatními,“ pravil.

V partě shodné věkové kategorie si místo najít dovedl, ve Spartě ani v Plzni se mu to nedaří. „Je k diskusi, jak by vypadal, kdyby hrál stabilně. Třeba by se stal tahounem. Pořád si myslím, že se prosadí. Moc bych mu to přál,“ říká Pilný.

Třeba na začátku všeho bude zápas s Teplicemi. A vítězná branka. Čermák si zadělal na další šanci, jak se natrvalo uhnízdit v sestavě mistra. Ovšem je na čase, aby ji konečně využil.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Teplice: Čermák po Krmenčíkově skvělé patičce posílá Viktorii do vedení!

Čermák: Na konci jsme se všichni hodně strachovali. Spadl nám kámen ze srdce