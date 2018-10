LIGOVÝ INSIDER s Jiránkem: Sparta nemůže stát jen na jednom hráči

Slavia doma dominovala nad Příbramí a potěšila fanoušky přesvědčivou výhrou 4:1. Trpišovského svěřenci navázali na dobrý výkon z Evropské ligy proti Petrohradu a tentokrát přidali i góly. „Slavia má kvalitu, dobrého trenéra, vědí, co mají hrát – mají vizi a jdou za tím,“ říká Jiránek s tím, že červenobílí mají momentálně nejlepší formu v lize.

Sparta na rozdíl od Slavie klopýtá – prohra 0:1 na hřišti Olomouce byla druhou venkovní v řadě a Zdeněk Ščasný po zápase prohlásil, že šlo o nejhorší výkon za dobu, co letenský tým vede z pozice kouče. Spartě chyběl potrestaný Stanciu – podle Jiránka až moc. „Je to důležitý hráč, ale Sparta by se měla vyrovnat se ztrátou jednoho hráče. To bych čekal spíš u menších týmů,“ říká.

11. díl pořadu Ligový insider se natáčel ještě před tím, že reprezentační výběr doplnil Stronati – Martin Jiránek jméno stopera Baníku nicméně uhodl. Podívejte se ve VIDEU.