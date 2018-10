Matoušek o omamné Evropě, unavených nohou i maturitě za čtyři

Proti Bohemce je to vždy boj, tvrdí Matoušek po bitvě s Klokany • iSport TV

Jan Matoušek se proti svému bývalému týmu neprosadil, po zápase si ale měl co říct například s Romanem Květem • Jaroslav Legner (Sport)

Takhle perný podzim ještě nezažil. Jan Matoušek se zkraje sezony v Příbrami rozzářil v ligovou kometu, do toho maturita, premiéra v české jednadvacítce a hlavně nečekaně rychlý přesun do Slavie. To všechno v pouhých dvaceti letech. „Myslím, že jsem se s tím popral dobře,“ říká ofenzivní univerzál v rozhovoru pro iSport Premium.