Dukla slaví 70 let! Armádní orchestr, ceremoniál i burgery

Ten totiž v úvodu letošní sezony vedl právě Opavu, kterou ale v září z rodinných důvodů opustil. Krátce nato přijal nabídku Dukly a v nedělním utkání ji povede proti svým bývalým svěřencům. Význam duelu zvyšuje i postavení obou mužstev v tabulce – Dukla sice zůstává na poslední příčce, po důležitém vítězství v Karviné ale na dvanáctou Opavu už ztrácí jen tři body.

A na co se při příležitosti oslav sedmdesátiletého výročí založení klubu mohou těšit fanoušci? Hned od otevření stadionu se budou moct nechat vyfotit ve speciálním fotokoutku a snímky si rovnou nechat i vyvolat. Na Julisce bude přítomná také část orchestru Ústřední hudby Armády České republiky, která utkání bude doprovázet a před výkopem zahraje i státní hymnu.

Souboj s Opavou, poločasový ceremoniál, ústřední vojenská hudba, fotokoutek od Fotonauta, street food, burgery, únětické pivo a vstup za 100 korun. My už se na neděli moc těšíme. A co vy? :) https://t.co/sUi5dO0HJt pic.twitter.com/oln3HqMyXQ — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) 17. října 2018

O poločasové přestávce se pak uskuteční slavnostní ceremoniál, během kterého budou na trávníku oceněny největší osobnosti historie i současnosti Dukly.

Na zápas platí jednotné vstupné 100 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma. Zvýšený divácký komfort by měla zajistit také rozšířená nabídka občerstvení, ve stáncích společnosti Street Catering budou k dostání mimo jiné hovězí burgery a další speciality pouliční kuchyně.