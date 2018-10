Vyladit formu na Real a vrátit se alespoň do neděle do čela tabulky - tak zní úkol plzeňské Viktorie v páteční předehrávce 12. kola FORTUNA:LIGY. Nečeká ji ale příjemný soupeř, vršovičtí Bohemians umí Plzeň více než důkladně potrápit. Jistě by rádi zopakovali hrdinský výkon z jara, kdy nad týmem Pavla Vrby vyhráli 5:2. Jak dopadne odveta? Sledujte ONLINE na iSport.cz i s videi z nejdůležitějších momentů.