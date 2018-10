Pojď dát góla, vyhecoval Fleišmana kapitán. V poločase se zvyšoval hlas

„Ani jsem to nechtěl kopat, ale Hrubas (Hrubý) mi řekl, pojď dát góla! Tak říkám jo, tak já to prostě dám,“ líčí řízný obránce. V lize odehrál 216 zápasů, trefil se podesáté. Přímý kop zahrál suverénně. Podobně jako v letní přípravě proti Prostějovu.

„Když už Jirka gól dá, tak to vypadá hezky,“ chválil jej i trenér Bohumil Páník. „Na tréninku to trefuje. Vždycky říkám: jste tam dva tři leváci, takže se domluvte a trefte to.“

Fleišman připouští, že roli sehrálo i štěstí. Karvinští se ve zdi při výskoku trochu rozestoupili. „Bylo tam i trochu štěstí, že to prošlo mezi nima. Ale já to na tréninku přes zeď zkouším, byl jsem na to určený s Holzim (Holzrem). Věřil jsem si a díky bohu to tam spadlo.“

V 90. minutě měl ještě jeden přímák takřka ze stejného místa. Poslal míč těsně nad. „Škoda, že tam nespadl i ten druhý, ale myslím si, že bod je spravedlivý, protože jsme úplně zaspali první poločas. Karviná tam měla dvě tři šance, díky bohu za bod.“

Karviná byla v první půli vynikající, aktivní, rychlá, nebezpečná. „Věděli jsme, že jsou běhaví, že napadají hodně vysoko, jen jsme si s tím nevěděli první půlku rady, nakopávali jsme balony a když se prohrávaly souboje, tak jsme odražené balony vůbec neměli,“ krčil rameny Fleišman. „Oni chodili do přečíslení a můžeme být rádi, že jsme za první poločas dostali jen branku.“

O to se postaral brankář Jan Laštůvka. Vychytal Adriela Ba Loua i tutovku Bojana Letiče. O přestávce byl také v kabině nejvíc slyšet. „Nějaký extrém to nebyl, ale nejvíc měl slovo Lašty,“ přitakal Fleišman. „Přece jenom hrál v Karviné, chtěl je porazit. Pak přišel trenér, zvýšený hlas měl, ale spíš se nás snažil připravit na druhou půlku, že musíme začít úplně jinak.“

Obránce Baníku si nemyslí, že by Karvinou podcenili. Soupeř je spíš zaskočil pohybem, aktivitou. „Možná jsme měli v hlavách, že se nám nemůže nic stát, netuším. Probereme si to na videu, i když první poločas příjemné probírat nebude. Ale tím jsme si prohráli zápas.“