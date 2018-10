Speciální duel, řekl Skuhravý po výhře nad „svojí“ Opavou. Emoce udržel

Co vám běželo těsně po zápase hlavou?

„Že jsme uhráli zasloužené vítězství. Celý zápas jsme byli lepší a tvořili jsme hru. Pravda, měli jsme štěstí, že Opava ze tří skvělých standardek Pavla Zavadila neskórovala. Škoda, že jsme nerozhodli dřív, ale nakonec se nám to přece jen povedlo.“

Ulevilo se vám, když Ján Ďurica v 89. minutě vstřelil vítězný gól?

„Když vyhrajete po gólu z posledních minut, vždycky je vám krásně. Byl to šťastný okamžik. Potvrdili jsme tři body z předchozího zápasu v Karviné a jsem rád, že jsme toho docílili s takhle silným soupeřem.“

Byl to pro vás hodně speciální zápas, když jste ještě nedávno působil v Opavě?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ale chtěl jsem se od toho maximálně oprostit a věděl jsem, že emoce udržím. Daleko víc než o mně to bylo o hráčích, kteří to zvládli.“

Čeká je teď nějaká extra odměna?

„Říkám klukům, ať si najdou motivaci, kde chtějí. Pokud takhle budou pokračovat, budu je odměňovat po každém zápase. Nejen po Opavě. Pokud Jáno Ďurica zavelí, přinesu klukům do kabiny nějaké občerstvení.“

Když jste zmínil šestatřicetiletého veterána Ďuricu, jak moc je pro váš tým důležitý?

„Naprosto klíčový hráč! A pokud bude dávat v každém zápase gól… Víte, Jáno je vítězný typ, chce vyhrát i na tréninku. Mladým někdy chybí soutěživost, ale on ji v sobě má. I proto je v mých očích hodně zásadní součástí týmu.“

A i díky němu už nejste poslední?

„Před zápasem s Opavou pro nás byla obrovská motivace, že z toho šestnáctého místa můžeme po dlouhé době odejít. Kluci tvrdě pracují a v naší hře jsou vidět mechanismy, které tam chceme mít. Na druhou stranu pořád ještě není vyhráno, ve hře bylo spoustu chyb. Budeme se z nich snažit poučit, ale jsem rád, že si to postupně začíná sedat.“

SESTŘIH: Dukla - Opava 1:0. “Skuhravého derby” rozhodl minutu před koncem zase Ďurica Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Dukla - Opava: A zase Ďurica! Nová slovenská opora poslala Duklu do vedení 1:0 720p 360p REKLAMA