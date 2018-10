Weber po prohře na Spartě: Podali jsme velmi slabý výkon, jsem zaskočený

Jak utkání hodnotíte?

„Podali jsme velmi slabý výkon. Spartě jsme se nevyrovnali v důrazu. To, že jsme se jí nevyrovnali ve fotbalovosti, mě ani tak nepřekvapilo, protože má v kádru dobré hráče. Jsem z našeho výkonu zaskočený. Hodně jsme se připravovali a na zápas se těšili. Celkově to nebylo dobré. Hořeli jsme v defenzivě, nejen co se týče stoperů, ale celkově. První, druhý dotek pro nás byly v první půli neřešitelné úkoly. Sparta byla jasně lepší a zaslouženě šla do vedení.“

Co druhý poločas?

„Výsledkově vypadá možná lépe, ale nejsem odvázaný ani z něj. Sparta možná ubrala na plynu, ale v naší hře byly stejné nedostatky. Prohrávali jsme osobní souboje a vůbec jsme nebyli schopní kombinovat. To byly důsledky porážky. V Plzni jsme prohráli také vyšším rozdílem, nebo s Olomoucí, ale to bylo vinou toho, že jsme se v závěru snažili zvrátit výsledek a hráli jsme dětsky, ale mělo to hlavu a patu. Proti Spartě se mi těžko hledá pozitivum, respektive žádné tam nebylo. Jsem zklamaný a musím Spartě pogratulovat k zaslouženému vítězství.“

Komu budete vyčítat první dvě branky, které určily ráz zbytku utkání?

„To si nechám pro sebe. Samozřejmě ve finále se to bude svádět na hráče, který měl soupeře hlídat. Nicméně nevím, proč před malým vápnem ležel Komličenko. Kvůli tomu nebyl ofsajd. V přechodu jsme ztratili dva míče. Nevím, jestli to bylo ze strachu, nebo z neumění. Je jedno, proč tomu tak bylo, ale tam hledám počátky gólů. V závěru vždy dojde na chybu v defenzivě, ale my před dvěma inkasovanými góly měli míč pod kontrolou a místo toho, abychom šli do rychlého protiútoku, což jsme chtěli, tak jsme míče poztráceli. Nechci, aby to vyznělo hloupě, ale někteří hráči Sparty ještě ve chvíli, kdy drží míč soupeř, už přemýšlejí, jak budou útočit. Měli díky tomu výhodné útočné postavení a za ztráty nás potrestali.“

Jak jste sledoval počínání sudího Orla, kterému dvakrát pomohlo video?

„Přiznám se, že nejsem úplně zastáncem videa. Ne ale kvůli tomu, že by to nějak ovlivnilo zápas se Spartou. Když už tu bylo, tak opravilo dva momenty, které by byly sporné. Nemáme si na co ztěžovat. U Komličenka to byl souboj, kde se dá faul písknout, ale i nedá. Co se týče druhé situace, tak podle informací, které mám, tak to byla jasná penalta pro Spartu. Oprávněně to bylo opraveno a odpískáno. V pondělí video pomohlo, ale obecně se k tomu raději nebudu vyjadřovat.“

