Pulkrab byl výborný, chválil Ščasný změny. Rýsuje se návrat Kadlece

Byl toto výsledek a výkon, který jste potřebovali po reprezentační pauze a po dvou venkovních zápasech, které vám nevyšly výsledkově?

„Potřebovali jsme hlavně vyhrát. Hráče jsem ale upozorňoval, že kromě toho, že potřebujeme tři body, musíme i dobře zahrát, abychom ukončili sérii zápasů, ve kterých jsme ztratili body. Myslím, že se to povedlo. Od první minuty jsme dali Boleslavi najevo, že hrajeme doma. Hráli jsme dobře kombinačně, drželi jsme míč a myslím, že se zápas musel líbit. Samozřejmě tam byly i pasáže, se kterými jsem nebyl úplně spokojený, ale dá se to pochopit.“



V sestavě jste provedl několik změn. Proč tomu tak bylo? Sáhl jste i mezi stopery…

„Je brzy na to, nějak výrazněji hodnotit provedené změny. Musím to udělat jen podle dnešního zápasu, ale vzhledem k průběhu a hře celého týmu se povedly. Věděl jsem, že nějaké změny udělat musíme, protože dvě porážky k tomu vybízely a výkony některých hráčů také. Jsem se změnami v zápase s Boleslaví spokojený, ale hráči to musí potvrzovat dál. Změna v útoku byla vynucená, ale Pulkrab podal výborný výkon. Pracoval, dal důležitý gól a udělal strašně moc práce i pro ostatní hráče svým pohybem a pracovitostí. Takový důraz nám vepředu chyběl. To byla nucená změna. Co se týče změny na stoperu a levé straně, tak to bylo tím, jak jsme hráli. Měli jsme malou podporu v předcházejících zápasech z levé strany, a to zejména od Costy, který se na stoperu cítí lépe, vzhledem k jeho věku a zdravotním problémům, které měl. Vatajelu nahradil Plavšiče velmi dobře.

A proč chyběl Plavšič? Nebyl ani mezi náhradníky.

„Protože do zápasu mohu vzít jen osmnáct hráčů. Rozhodl jsem se takto, i když se trochu nabízelo, aby šel ze základní sestavy na lavičku. Nicméně už jsem měl dopředu v hlavě jiné varianty, a proto jsem ho tentokrát nechal mimo sestavu. Nic jiného za tím ale nehledejte.“





Budete se nyní po výkonu Pulkraba zamýšlet o složení útoku pro příští utkání? Řekl si o další šanci?

„Budu se zamýšlet hodně. Ale nebude to jen kvůli výkonu, ale také proto, že máme mnoho hráčů před derby v karetním ohrožení.“





Nedávno jste ohlásili návrat několika hráčů po zranění do tréninku. Jak to s nimi vypadá? Dostanou se do hry v nejbližších týdnech? Ať jde o Zahustela, Kadlece, či Drchala.

„Myslím si, že ani jeden z nich nebude k dispozici na příští utkání. Byť nejdále je asi Václav Kadlec. Ještě ale odjíždí na kontrolu do Německa a podle toho se budeme řídit. Než se ale dostane do hry v A-týmu, tak odehraje nějaké utkání za juniorku, aby se rozehrál. Zároveň nechceme riskovat další zranění. Zahustel a Drchal pokračují v rekonvalescenci velmi dobře, ale u nich nechceme návrat uspěchat už vůbec. Ačkoliv jsou tedy v tréninku, tak do hry se zatím nezapojí.





Co se musí změnit, abyste podávali venku stejné výkony, jako doma? Ať už to byl Liberec, nebo nyní Boleslav, byly to výkony diametrálně odlišné od těch, jaké jste podali v posledních venkovních zápasech, byť byly náročné.

„Je to věc, kterou stoprocentně podepisuji, máte pravdu. Lámu si s tím hlavu, a dokonce mezi hráči v kabině po zápase proběhla nyní diskuze o tom, jak je možné, že hrajeme doma jinak, než venku. Nejsem na to schopný odpovědět, protože některá utkání jsme venku zvládli výborně, ať už v Teplicích, nebo v Jablonci. Na druhou stranu hlavně v Olomouci to nebylo ono a náš výkon se diametrálně lišil. Pokud chceme hrát ve špičce, tak své výkony musíme srovnat.“





Šanci dostal i Čivič. Může on být dlouhodobým řešením levé strany?

„Ukážou to až další zápasy, ale pevně věřím, že ano. Když jsme ho viděli za národní mužstvo, tak podal podobné výkony. Nechci to nějak zlehčovat, ale opravdu záleží jenom na něm. On má veškeré předpoklady k tomu, aby z něj byl moderní krajní obránce. Je rychlý, důrazný, má výborný centr. Má své nedostatky, ale když bude pracovat tak, jako nyní v tréninku, stejně jako například Vatajelu, tak nevidím důvod, proč by neměl pokračovat.“





Góly Domácí: 19. Pulkrab, 20. Tetteh, 37. Tetteh, 64. Kanga Hosté: 84. Hůlka

