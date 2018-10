LIGOVÝ INSIDER: Kam s Trávníkem? Ať nešpekuluje o pražských S a jde ven

Michal Trávník diskutuje s rozhodčím poté, co obdržel žlutou kartu • ČTK

V Příbrami to byl zápas Michala Trávníka. Jablonecký záložník nastřílel hattrick • ČTK

Hráčem 12. kola FORTUNA:LIGY se v hodnocení deníku Sport stal jablonecký záložník Michal Trávník, který hattrickem sestřelil Příbram a v sezoně nasbíral už šest gólů a stejný počet asistencí. Jak dlouho na severu Čech ještě vydrží? „Jedna z věcí, co bych mu doporučil, je nešpekulovat o českých klubech, ať už je to Slavia nebo Sparta, ale jít rovnou do zahraničí,“ říká Martin Jiránek v novém díle pořadu Ligový insider.