Dosud nevyužitá budoucnost Plzně. Jak vidí Fukal žolíka Havla?

Do Plzně přišel Milan Havel narychlo z Bohemians loni v červenci. Viktoria se potýkala s personální krizí v obranných řadách a zalovila v kádru klokanů. Vybrala si zajímavého krajního obránce. Rychlostně i technicky solidně vybaveného, který není líný na krok a rád se po lajně pouští vpřed. Zároveň nákup bývalého hráče reprezentační jednadvacítky a účastníka loňského „malého EURO“ ideálně zapadal do hojně diskutované přestavby přestárlého kádru.

Rok se sešel s rokem a Havel v aktuálním ročníku nehraje.

Pod Pavlem Vrbou dostává příležitosti v drtivé většině pouze v případě zranění některého z konkurentů. Konzervativní kouč se spoléhá na okrajích defenzivy na zkušené machry Davida Limberského a Radima Řezníka. A ti v posledních měsících zdravotně drží.

Přesto Havel zlomek příležitostí k vyniknutí dostal. Tu největší v březnu v druhém kole play off Evropské ligy v domácí odvetě proti Sportingu Lisabon. Extrémně těžkou partii zvládl skvěle, pomohl mužstvu popohnat minisérii do prodloužení. Chválil ho Vrba, skláněli se před ním experti.

V koutku duše myslel na větší herní vytížení. Nestalo se. V novém ročníku FORTUNA:LIGY odehrál jen čtyři minuty proti Teplicím. Jinak nic. Velká nula. Čuchnout k míči dostal pořádně jen v MOL Cupu proti Vyškovu.

A najednou stál na trávníku Santiaga Bernabéu. Proti drtikolovi Ligy mistrů. Proti Realu Madrid. A ještě na nezvyklé pozici. Ne v obraně, ale o řadu výš, byť s výrazně defenzivními úkoly. „Nebyl jsem vůbec nervózní. Vůbec nevím, co se stalo. Natěšenost zvítězila,“ pravil po těsné porážce 1:2.

„Byl jsem nadšenej nejen z výkonu Plzně, ale i z projevu Milana Havla. Tím, že vlastně vůbec nehraje, to pro něj muselo být neskutečně těžké. Ale on ukázal velkou mentální sílu,“ chválí Havla bývalý skvělý obránce Milan Fukal. „V takovou životní chvíli existují jen dvě možnosti. Buď se rozklepete a všechno s prominutím poserete. Anebo to pojmete jako normální fotbalový zápas. Řeknete si: teď a tady do toho dám všechno a je jedno, jestli příště budu hrát. Co jsem Milana po zápase slyšel, tak přesně takhle se zachoval.“

Deník Sport ohodnotil Havlovo snažení průměrnou známkou pět. Určitě by dostal o stupeň, možná dokonce o dva lepší, ale bohužel v rozhodující chvíli zápasu nepokryl seběhnutého Marcela a Real se utrhl do dvoubrankového vedení. Navíc se později ukázalo, že šlo o vítěznou trefu.

Škoda jednoho nepřesvědčivého momentu, jinak si vedl velmi slušně. Přesně dle Vrbova zadání blokoval nebezpečnou levou stranu Madridu, chytře uzavíral prostory, pohyboval se ve správných místech. Ke cti mu jde, že se nebál zaútočit. Třeba jako v závěru první půle, kdy podpořil rozjetého Radima Řezníka. Z akce vyšla milionová, leč neproměněná tutovka pro Patrika Hrošovského.

„Klobouk dolů, jak mu zápas vyšel. Proti takovému týmu hrál poprvé v kariéře. Odnesl si zážitek a zkušenost na celý život. To mu už nikdo neodpáře. Je to pro něj ohromný odrazový můstek. Ukázal, že svede být rovnocenným hráčem,“ říká Fukal.

Plzeň čeká v krátkodobém či střednědobém horizontu nutná přestavba kádru. Havel dal najevo, že by mohl být jednou z tváří nové Plzně. Kuráž, herní sebevědomí a psychickou odolnost na to rozhodně má. „Otázkou je, co klub chce. V roce 2018 není Plzeň tak suverénní, výraznější obměna základní jedenáctky se nabízí. Havel by měl do tohoto procesu jednoznačně patřit,“ myslí si Fukal.

