Bomba k tyči, Baník je třetí! Připravené z tréninku, radoval se střelec Jánoš

Šlo to trefit lépe?

„Nešlo! Ale na podobné situace jsem připravený z tréninku.“

Pilujete takové pumelice?

„Čekám na odražené míče. Málokdy se ovšem ze své pozice dostanu ke střele. V první půli jsme hráli kombinačně, proto jsem se posouval víc k bráně. Jindy jsme hráli na brejky a k takové ráně jsem se nedostal.“

Gól byl navíc premiérový, první za Baník…

„Jsem hlavně rád, že to tam takhle spadlo. Za každou cenu jsme chtěli získat tři body, proto si cením toho, že jsem k výhře pomohl. Vstřelit gól jsme si zasloužili, přestože druhý poločas z naší strany nebyl ideální. Po přestávce jsme to spíš odbránili.“

Jak bylo důležité naplno zabrat po dvou remízách?

„V Boleslavi jsme neudrželi vedení, s Karvinou jsme promarnili první poločas. Proto jsme nyní chtěli zvládnout první půli lépe, což se povedlo. Bohužel jsme se zhoršili po přestávce. Bez chyb ale musíme odehrát celý zápas! Na druhou stranu, Teplice dobře kombinovaly, pod novým trenérem se zlepšují. Věděli jsme, že to s nimi nebude jednoduché. Nikdo tu nebude sbírat body snadno. Ostatně i třeba Jablonec tady urval výhru až v závěru.“

Ale v tabulce jste momentálně třetí.

„Já se na ni nedívám. Ale samozřejmě chceme pravidelně bodovat a na špici se udržet co nejdéle. Máme dost silný mančaft na to, aby se nám to povedlo. Hrajeme na sílu, máme agresivní tým. A nebýt předchozích ztrát, byli bychom ještě výš.“

