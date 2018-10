Baník kromě branky nic neměl, smutnil gólman Diviš. Sám mohl vyrovnat

Někdejší brankář Slavie či Mladé Boleslavi nakonec Baník nesetnul, a tak Severočeši po porážce 0:1 smutní. Místo klidného středu tabulky se ohlížejí spíše po bojích o záchranu. „Chtěl jsem zakončovat hlavou na zadní tyč. Vím, že tam to má gólman vždy složité. Kousek chyběl,“ litoval Diviš svého neúspěšného pokusu o vyrovnání v nastavení.

Jak moc mrzí těsná prohra s Baníkem?

„Je to velká škoda. Na Baníku jsme leželi, minimálně bod jsme si zasloužili. Bohužel nám tam nic nespadlo. Pro nás to byl smolný zápas.“

Sám jste přitom v nastavení mohl skórovat, proč to nevyšlo?

„Po rohu jsem zabíhal Jánoše, který o mně vůbec nevěděl. Chtěl jsem zakončovat hlavou na zadní tyč. Vím, že tam to má gólman vždy složité. Kousek chyběl. Neomlouvá mě, že jsem brankář a běžně se k hlavičce nedostanu. Jednalo se o velkou šanci, štve mě to. Přišli jsme o bod.“

Šlo něco dělat proti exkluzivní ráně Jánoše z 25. minuty?

„Trefil to skvěle o zem, míč chytil skluz. Ani jsem neměl ideální výhled přes skrumáž přede mnou. Balon jsem viděl na poslední chvíli, a když jsem ho zaregistroval, už bylo pozdě. Přitom Baník kromě střely Jánoše neměl ani žádnou šanci.“

Úvod sezóny zastihl Teplice v mizerném stavu. Těší vás, že se aspoň herně zvedáte?

„Ze hry máme dobrý pocit, ale to nám teď nestačí. Nenavázali jsme na výhru ze Slovácka, takže převládá zklamání.“

Nebojíte se boje o záchranu?

„Snažíme se dostat výš. Jsme jedenáctí, teď jsme si moc nepomohli. Uvidíme, co přijde příště.“

Co přinesl do týmu nový kouč Stanislav Hejkal?

„Snažíme se hrát víc kombinačně a po zemi. Chceme hrát fotbal. To jsme ukázali i proti Baníku, který jsme od 25. minuty přehrávali. Ze začátku jsme měli přehnaný respekt, ale inkasovaný gól nás probudil. Doma jsme silní. Kromě Sparty a Slavie nás doma nikdo nedrtil. Není důvod se na vlastním hřišti někoho bát.“

