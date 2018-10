Nadšený Šrom: Hrát doma v Opavě? Úžasné. Při penaltě jsem skákal naslepo

Video k článku 720p 360p REKLAMA Opava - Příbram: Slezané přibalili Příbramským pátý kousek na cestu, Opava drtí hosty 5:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký byl návrat do Opavy?

„Konečně jsme nemuseli jet někam dvě stě kilometrů, abychom si zahráli domácí zápas. Někteří kluci si to zkusili už v poháru proti Jihlavě, na jiné si to počkalo do dneška. Je to prostě úžasné. Zrovna jsme chytli soupeře, se kterým se dá hrát. Nepřijela sem Plzeň, že jo. Hráli jsme s Příbramí otevřeně, napadali jsme. A byli jsme za naši aktivitu odměněni.“

Těší vás chycená penalta Rudolfu Skácelovi?

„Člověk si říká, jestli byla nebo nebyla. Ale rozhodčí ji písknul a konečně mě taky něco trefilo. Buďme za to rádi. Skákal jsem naslepo.“

SESTŘIH: Opava - Příbram 5:0. Další ostuda Příbrami, v Opavě po tristním výkonu dostala nařezáno

Takové díry jiný ligový mančaft než Příbram asi vzadu nemá.

„Musím říct, že jsme si v každém zápase vypracovali šance. I když jsme nehráli dobře. Dnes nám tam spadlo úplně všechno. Nemá cenu vytahovat jednotlivce, podali jsme týmový výkon. Pro nás je každý zápas velký. Musíme sbírat body a dostat se co nejdříve ze spodních vod.“

Co jste říkal na Zavadilovu trefu z velkého úhlu?

„Konečně dal gól z přímáku. (úsměv) Pro gólmana to byl strašně těžký balon. Hráči jsou v náběhu, všichni to proběhnou a ono to tam propadne. Bylo to výborně kopnuté.“

Opava - Příbram: Slezané přibalili Příbramským pátý kousek na cestu, Opava drtí hosty 5:0!

Opava - Příbram: Katastrofální Příbram! Zmar dodává vlastní gól Průchy, SFC vede 4:0

Opava - Příbram: Smola ve vápně jen o kousek nedosáhl na míč

Opava - Příbram: Veterán Zavadil zakroutil míč z trestňáku přímo do brány, 3:0

Opava - Příbram: Volej Smoly vyrazil Švenger

Opava - Příbram: Skácel selhal, penaltu nedal!

Opava - Příbram: Jursa fauloval Fantiše, penalta pro Příbram!

Opava - Příbram: Kayamba vykoupal gólmana, Slezané vedou 2:0!

Opava - Příbram: Přesný centr Kayamby na Zapalače, který otevírá skóre, 1:0!