Hašek: Náš výkon? Byla to hrůza. Zavedl bych povinné kropení hřiště

Jak tedy trenér Bohemians Martin Hašek výkon svých hráčů hodnotil? „Hrála se hymna, byly tu trikolóry a naši hráči si mysleli, že domácí tady mají nějakou slavnost. A tím, že jim tu děláme sparing, by asi bylo vhodné chovat se odpovídajícím způsobem. Aby to jako slavnost opravdu probíhalo,“ začal Hašek.

A o první půli pokračoval. „V prvním poločase jsme na hřišti neexistovali. Naše nasazení nemělo vůbec nic společného s parametry, které jsou běžné v nejvyšší soutěži a které jsou pro nás, pro Bohemku, obzvlášť charakteristické. Prostě si mysleli, že je ta slavnost, tak že nemusí.“

O přestávce proto musel svou jedenáctku probrat. „O poločase jsem hráčům vysvětlil, že je to slavnost celého státu, že jde o výročí sta let Československa, že Boleslavští slaví úplně stejně jako my. Když to pochopili, ve druhém poločase jsme hráli líp. Ale jak to bývá ve fotbale, když nezačneš naplno a když neděláš věci tak, jak máš, tak pak i když chceš a snažíš se, už ti není nakloněné štěstí,“ poznamenal nahněvaný kouč.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Bohemians 3:0. Středočeši si třemi góly připsali rovnou i tři body

Pro Haška to byl jeden z nejpodivnějších zápasů za působení v klubu z Ďolíčku. „Co jsem v Bohemce, takový zápas jsem ještě nehrál. Podivný zápas v podivné atmosféře. Byli jsme potrestaní úplně za všechno. Ale vyžrali jsme si to zaslouženě. Když takhle začneš hrát zápas, fotbaloví Bohové se postaví proti tobě. To se stalo,“ přidal další jadrnou glosu.

Nelíbilo se mu ani to, že trávník nebyl dostatečně mokrý. „Myslím, že na první ligu by mělo být hřiště nakropené takovým způsobem, aby bylo mokré a balon jezdil, aby se hrálo rychle. Tady nakropené nebylo. To se nevymlouvám, jen opakuji, co jsem říkal na jiných tiskových konferencích. Jestliže chceme hrát rychlý fotbal, pojďme udělat rychlé hřiště. Rychlé hřiště musí být mokré. Pojďme zavést povinnost nakropit hřiště tak, aby balon klouzal,“ rozpovídal se trenér „klokanů“.

Tím ale neomlouval obří chybu, kterou spáchal před prvním gólem žalostnou rozehrávkou brankář Roman Valeš. „Byla to chyba. Všichni věděli, jaké to hřiště je,“ poznamenal Hašek.

