Štetinův návrat do sestavy Sparty. Přestali jsme být dominantní, litoval

Co se se Spartou s blížícím se koncem utkání stalo? Došly vám síly? Nebo čím si vysvětlujete další porážku?

„Řekl bych to asi tak, že jsme odehráli dva různé poločasy. V tom prvním jsme kontrovali zápas, dominovali s míčem a Zlín jsme kombinačně přehrávali. Druhá půlka už byla jiná. Zlín začal více napadat a z toho pramenily naše ztráty ve středu pole a ve finále z toho vyplynul i vítězný gól.“

Jak jste viděl akci, po kterém Zlín vstřelil gól?

„Byl jsem na přední tyči, za mnou dobíhali Michal Sáček s Urošem Radakovičem a hráč Zlína. Myslím, že jeden z nich to malinko nadzvedl a Beauguel už to na zadní jen dorazil.“

Ke konci druhého poločasu jste se zatáhli a Zlín vás dostal pod tlak. Co se stalo?

„Celkově jsme ve druhém poločase přestali být dominantní. V tom byl oproti prvnímu poločasu velký rozdíl.“

Pro Spartu je to už třetí venkovní prohra 0:1 v řadě. Čím si to vysvětlujete?

„Rád bych vám na to odpověděl, ale mně samotnému je to divné. Nevím, čím si to mám vysvětlit, protože doma jsme velmi silní a nemyslím si, že by na venkovní zápasy jezdila jiná Sparta. Je to záhada. Myslím si, že bychom měli vyhrávat doma i venku. Kvalitu na to máme.“

Jak těžké bylo zvládat osobní souboje s urostlým Beauguelem?

„Jsem menší postavy, ale myslím si, že jsme si s tím poradili celkem dobře. A pokud jsme hlavičkový souboj prohráli, tak jsme rychle sbírali odražené míče, čímž jsme si dost pomohli. Ve druhém poločase to bylo horší, ale neviděl bych to tak, že zrovna v tomhle jsme propadli.“

A co produktivita? Tři zápasy v řadě jste venku nevstřelili gól.

„Je to těžké. V prvním poločase jsme sice drželi míč, ale nevybavím si, že bychom měli nějakou gólovou šanci. Ve druhém poločase to bylo ještě horší v tom, že jsme u balonu tolik nebyli. A zase jsme u toho. Doma máme šancí spoustu, tady jsme si nevytvořili snad žádnou. Nerozumím tomu.“

