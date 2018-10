Havel v Plzni patřil na tribunu, teď prožil týden snů: Konečně přišla šance!

Prožíváte snový týden?

„Kdybych řekl něco jiného, tak bych kecal. Je to příjemný týden, jsou tam ale i věci, které mrzí. Ale to je druhá věc.“

Jaké to jsou?

„Třeba druhý poločas proti Slovácku a neproměněná šance na Realu.“

Zdálo se vám o ní?

„To víte, že jsem nad tím přemýšlel. Je to škoda, mrzí to, ale aspoň jsem si na tu branku vystřelil. (rozesměje se)

Jak si užíváte návrat do akce? V sezoně jste se mnohdy nedostal ani do nominace na utkání a čas trávil na tribuně.

„Je to super. Čekal jsem na svoji šanci. Ta konečně přišla. Jsem šťastnej. Pro každého hráče je těžké, když nehraje, ale já se snažil pracovat pořád stejně. V Plzni máme kvalitní kádr, ještě silnější než loni. Vyhrávalo se, moc se do sestavy nesahalo. Hlavně jsem chtěl být co nejlépe připravený.“

Do utkání jste nastoupil s velkou chutí. Projevily se stopové prvky z vydařeného zápasu na San Bernabeu?

„Nejenom já, ale všichni jsme do zápasu vstoupili s chutí. Soupeře jsme mačkali. Měli jsme strašně rohů, to jsem snad ještě nezažil. Rodily se také šance. Naše chyba, že to nebylo 3:0 o poločase. Byl by to mnohem jednodušší zápas.“

Vstřelil jste krásný gól. Byl nejhezčí v kariéře?

„To ne, za Bohemians jsem vstřelil branku z půlky. Dokonce vyhrála i nějakou anketu. Se Slováckem se mi to vyvalilo proti noze. Chtěl jsem hlavně trefit bránu. To se povedlo.“

V druhém poločase se vypadli z role a byli jste rádi, že jste utkání dokormidlovali k vítězství. Co se s vámi stalo?

„To bych taky rád věděl. Daníček se hodně stahoval pro balony a vyjížděli nám do brejků. Všude jsme byli pozdě. To byla největší chyba. Nebyli jsme vzadu ani vepředu.“

Mohlo to být způsobené fyzickou či mentální únavou?

„To ne. Od středy jsme se soustředili jen na Slovácko.“

