Masopust po derby: Jasná penalta. Teta se v zimě klepala jako ratlík

Bolí ztráta s Libercem o to víc, že jste v lize čtyřikrát za sebou vyhráli?

„Nevyšlo nám to hlavně gólově, nedá se nic dělat. Byl to bojovný zápas, počasí moc nepřálo hře po zemi a míče spíš létaly vzduchem. Škoda, že jsme nedali penaltu. To byl důležitý moment.“

Pokutový kop se pískal po zákroku na vás. Jak jste celou situaci viděl?

„Píchnul jsem to Koscelníkovi před nohu a on mě zfauloval. Podle mě penalta, nemohli se ani zlobit. Ještě měl Kostík (záložník Rafael Acosta) jednu šanci na konci zápasu, ale nedá se nic dělat. Věřil jsem mu, v tréninku to uklízí nádherně.“

Zaskočil vás něčím Liberec?

„Dobře kombinoval a měl výborný střed hřiště, jinak nás asi nepřekvapil. Věděli jsme, že nás Slovan bude chtít presovat, protože jsme měli v nohách čtvrteční Evropskou ligu s Astanou.“

Jak jste se ve druhém zápase během čtyř dnů cítil kondičně?

„Ve druhém poločase se mi paradoxně běhalo líp než v prvním. Bylo to zvláštní: Liberec nás postupem času začal přehrávat, ale šance jsme měli my. Celkově vyrovnaný zápas a zasloužená remíza.“

Kdybyste vyhráli, ztráceli byste jen bod na čtvrtou Spartu. Nemrzí vás ztráta o to silněji?

„Na začátku sezony jsme ztráceli body a teď jsme je znovu chtěli sbírat. Zůstali jsme v elitní šestce, ale chtěli jsme se posunout nahoru. Mrzí nás to i kvůli lidem, je to derby a všichni to prožívali.“

Když jste zmínil diváky, nebyl jste zklamaný slabou návštěvou? Přišlo jenněco přes 3330 lidí.

„Nemůžeme nikoho nutit, navíc v tomhle počasí. Byla zima a pršelo. Vím, o čem mluvím: měl jsem na tribuně rodinu a teta se klepala jako ratlík.“

