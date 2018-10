V Plzni nebylo video kvůli logistické kolizi vozů, ČT pomohla v Teplicích

Videorozhodčí ve 13. kole pomáhal ve třech utkáních, a to včetně duelu Teplice–Baník (0:1), který přenášela Česká televize. Při nedělním zápase v Plzni však z technických důvodů scházel.

„Snažíme se v každém kole poskytnout pro projekt VAR odpovídající techniku na maximální počet zápasů. Nicméně ve 13. kole jsme mohli nasadit přenosový vůz O2 jen na utkání Slavia–Dukla. Z logistických důvodů byl v neděli v Plzni nasazen vypůjčený přenosový vůz, který nedisponoval technickým zázemím pro využití VAR,“ říká Marek Kindernay, šéf sportovních kanálů O2TV.

Kde byl v sezoně VAR 13x Sparta

12x Slavia

10x Plzeň

6x Bohemians, Olomouc

4x Dukla, Jablonec, Liberec

3x Baník, Ml. Boleslav, Teplice, Zlín

2x Opava, Příbram

1x Slovácko, Karviná

Ani to, že O2 nedokázala zajistit odpovídající vůz, ještě nemuselo znamenat, že v Plzni bude videorozhodčí chybět. Koneckonců, stejná situace nastala i v sobotu ve Zlíně, kde hrála Sparta. Ten rovněž vysílala O2, ovšem Ligová fotbalová asociace dokázala zajistit od smluvní agentury jiný vůz.

„Ligová fotbalová asociace může VAR nasadit na kterýkoli zápas, pokud je přenášen v HD, tedy vysoké kvalitě, a pokud má k dispozici odpovídající přenosový vůz,“ říká Štěpán Hanuš, mluvčí LFA, s tím, že si dokonce ve většině případů takový vůz půjčuje od agentury.

Té za to platí, což ovšem činí i v případě O2. „V podobné situaci jsme nebyli zdaleka poprvé. Nicméně umíme si s tím poradit a najít na českém trhu plnohodnotnou náhradu u jiného dodavatele, který disponuje adekvátně kvalitní technikou,“ vysvětluje Hanuš.

V neděli to však nebylo možné, protože agentura zajišťuje i jiné přenosy, a tak někdy pošle vůz jinam. Jako v neděli, kdy přednost dostala hokejová extraliga. „V neděli bývají největší potíže,“ potvrzuje Hanuš a tím, že ani alternativní dodavatel v tento den svůj vůz k dispozici neměl.

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Gól Slavie nejspíš měl platit, Costa mohl dostat žlutou před derby 720p 360p REKLAMA

Potíže nastávají i ve chvíli, kdy utkání z Moravy vysílá Česká televize. A to z toho důvodu, že veřejnoprávní kanál tyto přenosy pokrývá v nižší SD kvalitě, což není s VAR kompatibilní.

Ideálem pro LFA by bylo pořízení vlastního přenosového vozu, jenže to naráží na finanční překážky ve výši několika milionů korun. Jsou to zjednodušeně řešeno peníze, o které by přišly kluby, což není politicky výhodné.

„Před sezonou jsme se zavázali veřejnosti i klubům ke třem utkáním s VAR z každého kola. To má návaznost také na rozpočet projektu, který je plně hrazen ligovými kluby a našimi partnery. Počtu tří zápasů se snažíme opravdu držet a také v tomto kole VAR na tři utkání dohlížel,“ upozorňuje Hanuš.

Další možností je smluvně pevněji daná spolupráce s O2, která by předpokládala garanci jistého počtu utkání pod dohledem VAR. Do toho se však LFA úplně nehrne i vzhledem k aktuálním neurovnaným vztahům s FAČR a její komisí rozhodčích.