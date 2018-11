Experti o Krmenčíkově tragédii: Změní se Plzeň, nebo zareaguje nákupem?

Krmenčík v 16 podzimních zápasech nastřílel 9 branek, minulou sezonu končil s bilancí 34 zápasů a 22 gólů. Dlouhodobě si drží ohromnou formu, podle mnohých už výkony přerostl českou ligu. Pro Viktorii Plzeň, potažmo české reprezentaci, odvádí mimořádné služby, které zvyšují pozornost zahraničních zájemců.

Jenže středeční informace znamenala studenou sprchu. Krmenčík pohárový duel MOL Cupu Plzně s Baníkem Ostrava sledoval jen z tribuny. Server iSport.cz přinesl ještě večer po vyřazení z poháru informaci o tom, že plzeňský snajpr utrpěl v předchozím duelu se Slováckem vážné zranění kolena a sezona pro něj skončila. Smutnou zprávu ve čtvrtek ráno potvrdil i samotný klub.

„Měl velice slušně rozjetou kariéru, mluvilo se s ním v souvislosti se zahraničním angažmá. Upozorňoval na sebe v lize, Lize mistrů i v nároďáku, pro něj je to obrovská tragédie. Ale už má okolo sebe rodinu, ti nejbližší mu pomůžou. Dneska je někde dál, doufám, že i tohle těžké zranění ho posílí a vrátí se s fazonou, ve které byl teď,“ věří Karel Krejčí, současný trenér reprezentační dvacítky, který Krmenčíka v Plzni vedl během mistrovské sezony 2015/2016.

„Plzeň ztratila klíčového hráče, může to být významný faktor na misce vah v boji o titul. Patří to k fotbalu, ale v souvislosti s možnostmi dalšího vývoje kariéry je mi to velmi líto směrem k Michaelovi. Je to velká smůla,“ reaguje Miroslav Koubek, naposledy asistent u národního týmu, který s Plzní vyválčil titul v sezoně 2014/2015.

„Každé zranění hráče je nepříjemné. Měl skvělou formu, nakročeno jít ven a splnit si sen o zahraničním angažmá. Pro něj je to velké osobní fotbalové neštěstí, to nejhorší, co se ve fotbale může stát,“ komentuje zranění opory konkurence trenér Slavie Jindřich Trpišovský.