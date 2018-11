Šéf ligy Svoboda: Video lize pomáhá. Hrubešův konec v komisi ho nevypne

Fotbalové Česko zažívá revoluční sezonu. V lize bude po klasických třiceti kolech poprvé následovat nadstavbová část, šestnáct týmů bude pokračovat v dalších třech skupinách. „Kluby s novinkou začínají počítat a přizpůsobují tomu svoje plány,“ říká šéf ligy Dušan Svoboda, jenž promluvil i o nejžhavějším tématu sezony: videorozhodčích.

Blíží se teprve polovina základní části, vážně už teď kluby přemýšlejí o nadstavbě?

„Všichni už pracují s tím, že budou hrát víc než obvyklých třicet zápasů. Nikdo nemůže být v klidu, ani sedmý nebo osmý tým ligy. Vždycky se mluvilo o klidném středu tabulky, v kterém vám nic nehrozí, ale tohle už dneska neexistuje. Kluby se budou i jinak chovat v přestupním období, víc zápasů vyžaduje širší kádr.“

Umějí kluby s novým herním modelem pracovat i směrem k fanouškům?

„Povědomí ještě není takové, pořád se mě hodně lidí ptá: Dušane, jak to bude po třicátém kole? První ročník nám hodně napoví, i kluby se musí naučit novinky prodávat. A když tenhle systém nebude fungovat, změníme ho.“

Už v základní části roste návštěvnost: průměr je těsně pod šesti tisíci diváky na zápas, což je touhle dobou nejvíc za posledních devatenáct let. Jste spokojený?

„Jsou to zajímavá čísla, teď je potřeba nic nezkazit. Máme i rezervy: třeba Opava, která má silnou základnu fanoušků, musela dlouho hrát v azylu v Brně. Češi bohatnou a mají víc volného času, který tráví například právě na fotbale. Řada fanoušků navíc pořád nemá placenou O2 TV, která ligu vysílá, a jde přímo na stadion. Věřím, že na konci sezony bude průměr začínat šestkou.“

Nový herní model jste ale nezaváděli jen kvůli vyšší návštěvnosti.

„Pochopitelně. Chtěli jsme, aby přibylo těžkých utkání: derby, zápasy elitní trojky, bitvy na Baníku… Když budou čeští hráči zvyklí z ligy na těžké zápasy, budou úspěšní v pohárech včetně ošidných letních předkol, kde se často láme sezona.“

České týmy v pohárech často pohřbívá i zbytečná nedisciplinovanost, typicky penalta na konci zápasu. Co vy na to?

„Češi trochu doplácejí na slabé zastoupení v nadnárodních strukturách. Na UEFA si svoji pozici vybudoval Rudolf Řepka, Dagmar Damková si to taky odpracovala… Ale z mého pohledu je to pořád málo: problém je, že nemáme zástupce ve výkonném výboru UEFA, kde jsme měli naposledy bývalého předsedu svazu Chvalovského. Jedno křeslo samozřejmě neznamená, že by vám sudí připískávali, ale zemi to dává respekt. Vyklidili jsme pozice, měli bychom se tomu věnovat.“

A ty poháry? Plzeň letos hraje Ligu mistrů, což Češi v příští sezoně podle všeho nezopakují.

„V evropském koeficientu se asi jen tak nedostaneme do elitní desítky, kde je garantované místo v hlavní fázi Ligy mistrů, ale v patnáctce zůstat můžeme. Stlačit pod sebe Chorvaty a Dány je pro mě téma podzimu. Ne videorozhodčí nebo že někde chyběl přenosový vůz.“

Když už jste to zmínil: chyběl na zápase Plzně se Slováckem, kde oběma týmům šlo o hodně.

„Pojďme řešit fakta, všechno ostatní jsou porodní bolesti. Videorozhodčí byl v této sezoně na 37 zápasech a ve 173 případech došlo k silent checku, při kterém asistent u videa potvrdí nebo nerozporuje verdikt rozhodčího na hřišti. Silent check se dělá v průměru ani ne pětkrát za zápas a trvá průměrně 17 vteřin, jako jinde v Evropě. Změnu verdiktu videosudí doporučil jen čtrnáctkrát.“

Přesto se v Česku video často zpochybňuje. Že zdržuje, že není na všech zápasech, že stejně neodstraní všechny omyly sudích…

„Nezapomínejme, že jde jen o přezkoumávání zjevných chyb rozhodčího. Zásadní je, že v lize nepadl evidentně neregulérní gól, nepískala se penalta po nafilmovaném pádu, neprošel půlmetrový ofsajd… Neřešíme detailní věci jako špičku kopačky nebo gumu od trenek, neděláme z fotbalu PlayStation. Narážíme i na složitost pravidel – jeden rozhodčí by danou situaci písknul, druhý ne. Jestli si někdo myslel, že se po zavedení videa už nebude mít o čem bavit v hospodě, mýlil se.“

Mimochodem, nemůže pokračování projektu ohrozit nedávné odvolání Romana Hrubeše z komise rozhodčích? Hrubeš je duchovním otcem videa v Česku, bez něj by se novinka prosazovala stěží.

„Věřím, že to nebude mít žádný vliv. Roman má platnou smlouvu s LFA na koordinaci projektu. Že už nesedí v komisi rozhodčích? Není to fatální problém. Osobně mám k Romanovi a výkonnému řediteli LFA Tomáši Bártovi velký respekt, oba do videa dali srdce.“

Ani lidé na UEFA nad Hrubešovým koncem v komisi nepozvedli obočí?

„Na to se musíte zeptat jich. Na druhou stranu, nejsme pupek světa. Myslím, že nás nikdo moc neřeší.“

Ve fotbalovém zákulisí se mluví o tom, že odpůrci videa obcházejí kluby, aby si prosadily jeho zrušení. Víte o tom?

„Nemám takovou informaci. Ani si nevzpomínám, že by na ligovém grémiu byl někdo proti. Budeme o videu dál mluvit, ale zrušit ho? Podle mě by to byl krok zpátky, trend jde úplně jiným směrem. Chce snad někdo zase řešit neregulérní góly nebo nasimulované penalty? Všimněte si, kolik ubylo zkratů a brutálních faulů mimo hru, bylo to vidět i na letošním mistrovství světa.“

Jak se rýsuje budoucnost videa v lize?

„První překážka: zatím nemáme všech osm zápasů z každého kola snímaných v televizní kvalitě. Výroba jednoho přenosu stojí 150 až 200 tisíc, v tuhle chvíli je to pro nás zásadní limit. Pokud bude dál stoupat sledovanost ligy, můžeme mít video za rok na čtyřech pěti zápasech. A jestli bude ve finále muset přenos třeba dvou zápasů zprodukovat liga, můžeme časem dosáhnout i na pokrytí celého kola.“