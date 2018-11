Frýdek: Derby jdu vyhrát. Naše zbraň? Kanga i Stanciu jsou nečitelní

Význam nedělního superšlágru mu nikdo nemusí zdůrazňovat. Ze současného kádru Sparty ví možná nejlépe, jaký přesah řežby Sparty se Slavií mají. Jak důležitý zápas je to pro fanoušky. Martin Frýdek to vnímal už jako malý kluk, když se jich účastnil jeho otec. Nyní je on tím buldokem, který má přispět k úspěchu Letenských. „Se Slavií prohrávám opravdu nerad,“ konstatuje upřímně.

Pokud na někoho ze současného kádru Sparty sedí označení srdcař, jste to právě vy. Jak se vám kouše vědomí, že jste Slavii už čtyřikrát po sobě nedokázali porazit?

(hořce se usměje) „Štve mě to, samozřejmě. Už je to docela dlouhá doba. Přímo v zápase na to ale člověk nemyslí. Na druhou stranu platí, že bych chtěl konečně derby vyhrát. Doufám, že se to podaří.“

Se vzestupem Plzně v posledních letech se často mluvilo o tom, že derby už není ten největší zápas v lize. S tím, předpokládám, nesouhlasíte, že?

„Rozhodně ne! Pro mě jsou to největší zápasy v sezoně, jednoznačně. Vždycky jsem to tak měl, už od žákovských kategorií. V áčku se na tom nic nemění. Nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Věřím, že to takhle mají i další kluci. Derby je vždycky plné emocí a napětí, lepší zápas tu zkrátka není.“

Přiznejte, nosíte v sobě tu opravdu silnou nevraživost vůči Slavii, jako tomu bylo především u předchozích generací?

„Je úplně normální, že se Sparta a Slavia nemají rádi. Hlavně na hřišti je znát, že tohle utkání nechce nikdo prohrát. Pro nás odchovance to platí úplně automaticky. Za sebe můžu říct, se Slavií prohrávám opravdu hodně nerad.“

Je to tak, že se s prohrou v derby vyrovnáváte hůř než s neúspěchem v jiném utkání?

„Pokaždé sice ztratíte tři body, ale proti Slavii je to zkrátka jiné. V mládeži to pro nás byly stěžejní zápasy, na které jsme se vždycky extrémně soustředili. Derby si nikdy nejdete užít, ale vyhrát ho.“

Vzal si vás po přechodu do prvního týmu někdo ze starších hráčů stranou a vysvětloval vám, jaký má derby význam?

„Ne, to ani nebylo potřeba. (usměje se) Odchovanci se tyhle věci říkat nemusí. Já moc dobře věděl, co je to za utkání. Prošel jsem si tím na všech úrovních. Podle tohoto zápasu se odvíjí celá polovina sezony.“

Jak vzpomínáte na bitvy Sparty a Slavie, do kterých zasáhl váš otec?

„Abych řekl pravdu, moc konkrétní vzpomínky nemám, přece jen je to už dlouho. Z jedné kazety si ale pamatuju, jak tátu odnášeli v krvi ze hřiště, bylo to myslím v roce 1996. Měl roztrženou hlavu, to mi utkvělo v paměti.“

Prožívá váš táta bitvy se Slavií hodně i nyní?

„Jasně, fandí. Ale určitě to není tak, že by mi říkal, ať se bez výhry nevracím. (směje se) Myslím, že jako hráč tím žil mnohem víc.“

Vraťme se k poslednímu vzájemnému střetu. Na jaře jste doma vedli po 70 minutách hry 3:0, ale nakonec brali jenom bod. Jak jste to tehdy nesl?

„Špatně, to je jasné. Celá šatna z toho byla ve velkém šoku. Ztratit derby ze stavu 3:0, navíc doma… Prostě jsme to promrhali. To se jen tak nestává.