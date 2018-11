Ještě než se naplno ponoříme do „derby nálady“, nabízíme vám nový díl pořadu Liga naruby. Slavia má každopádně před zápasem podzimu formu: její nacvičené kombinace, do kterých se zapojuje i trenér Trpišovský, nahánějí strach. Zelený jen musí dávat větší prostor. Podívejte se i na Beauguelovo šílené riskování, chyby gólmanů a gesto fair play (nebo ukopnutí?) v podání kanonýra Komličenka. Fotbal z nadhledu – to je Liga naruby!