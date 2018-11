Tvrdík: Trpišovský je v Česku jedním z nejlepších. Jaké s ním má plány?

O Trpišovského práci:

„Jsem přesvědčený, že je svými metodami jedním ze dvou, maximálně tří nejlepších trenérů v Česku. Je to absolutní profesionál. Inspiruje se západními kluby a zavádí prvky moderního fotbalu. Na jeho přání jsme vybudovali videomístnost, kde hráči tráví spoustu času. Hodně pracujeme s daty a měníme taktiku. I podle toho, abychom byli úspěšní v evropských pohárech. Nastavili jsme model, že trenér juniorky je zároveň asistentem trenéra A-týmu. Díky tomu by se měli od Jindry vzdělávat všichni ostatní trenéři ve Slavii. Ve chvíli, kdy si budeme moct říct, že první etapa působení Jindry ve Slavii už je u konce, tak bude mít pozici hlavního trenéra, který povede ostatní, aby všechny týmy hrály podle jeho filozofie.“

O situaci ve FAČR:

„To je velmi těžké komentovat, protože je to jako s volbami, které proběhly nedávno. Volby mají svoje pravidla a nelze po nich říct, že je najednou všechno špatně a chtít to změnit. Lidé si zvolili reprezentaci, která bude realizovat představy těch, kteří jim dali svůj hlas. My (Slavia) jsme byli jeden ze tří klubů, který pro současné vedení nehlasoval. Řekl bych, že se ve Fotbalové asociaci neděje nic překvapivého, co by někdo nečekal. A ti, co pro tyto lidi hlasovali, tohle museli vědět.“

O výstavbě slávistického muzea:

„Je to teprve první etapa, protože už jsme nechtěli oddalovat náš sen. V rámci arealu stadionu Eden dochází pomalu k ukončování některých nájmů, takže budou ještě dvě etapy. Muzeum nás nestálo 30 milionů. Pracovalo na něm spoustu jednotlivců a bez nároku na odměnu. Navíc na 30 kusů televizních panelů a další věci jsme našli generální partnery.“

O klubové akademii:

„Na konci listopadu nás čeká ještě jeden velký milník. Představíme poslední krok, který bude projekt klubové akademie."

