Trpišovský Slavii pozvedl, shodli se Vlček a Hyský. V derby věří ve výhru

„Má cesta klubem byla plná výkyvů. Slávističtí fanoušci dobře vědí, o čem mluvím. Prožil jsem časy, kdy bylo nádherně, ale i ty, kdy dobře nebylo. Jsem rád, že se to momentálně vrátilo na vítěznou a radostnou notu. Všichni si to užíváme a věřím, že to bude co nejdéle pokračovat,“ doufá Stanislav Vlček.

Velký podíl na tom, že se Slavii daří, má trenér Jindřich Trpišovský. „Je to neskutečný workoholik. Od rána do večera přemýšlí jen o fotbale. Žije jím 24 hodin denně. Dává tomu vše a to je znát. Fotbal je pro něj droga,“ říká o kouči Vlček. „I mě jeho přístup hodně obohacuje. Je to obrovský profesionál. Když vidím, jak se připravuje na každého soupeře, kluci vědí, co mají na hřišti dělat a všichni vidí, že tým srovnal a fanoušci Slavie z toho musí mít určitě radost,“ dodal.

„Pozvedl mužstvo do úplně jiné dimenze. Tým je v pohodě. Je vidět, že si kluci sedli a rozumějí si. Myslím si, že každý, kdo na Slavii kouká, tak z toho musí mít velkou radost. Snad to tak půjde dál. Je teprve začátek sezony a tým čekají těžké zápasy v lize, Evropské lize i poháru. Zatím je to dobře rozjeté, ale rozhodně není ještě co slavit.“ konstatoval Martin Hyský.

Ve formě hrající Slavii čeká v neděli zápas z největších, derby pražských „S“. Do utkání půjde v roli mírného favorita. „Jedna věc je pocit a druhá slovo derby. To favorita nemá. Sami jsme se o tom přesvědčili v době, kdy jsme byli třeba na desátém místě, ale vždy jsme Spartu potrápili a nikdy to neměla jednoduché. Totéž čekáme nyní od Sparty. Myslím si, že to bude vyrovnané utkání, ve kterém budou rozhodovat maličkosti. Nechtěl bych ale říkat, že jdeme do zápasu v roli favorita. Sparta hraje doma dobře a bude to nesmírně těžké utkání,“ myslí si Vlček.

Podobně to vidí i Martin Hyský, který rovněž doufá, že si Slavia se Spartou poradí. „Je určitě důležité, že si hráči před derby mohou věřit. Důležitější je ale aktuální pohoda a forma obou týmů. Slavii se daří a myslím si, že získává neskutečně cenné zkušenosti v těžkých zápasech Evropské ligy. Dokazuje si, že může hrát i s vyspělými evropskými mužstvy. Tyto zkušenosti se v derby budou hodit,“ tuší Hyský.

„Sparta nemá momentálně zkušenosti z Evropy jako Slavia a celkově tým nepůsobí tak sehraně. Na druhou stranu je to derby a v něm se často stává, že favorit nevyhrává, nebo nemívá štěstí. Já věřím, že Slavia je v tak velké formě, že i když hraje na Letné, tak si se zápasem poradí a bude odcházet jako vítěz,“ věří bývalý obránce „sešívaných“, který v sezoně 1995/1996 slavil s klubem titul.

„Dnešní tým Slavie má do šířky mnohem větší kvalitu, než jsme měli my. Co se ale týče fotbalovosti, tak si určitě všichni pamatují velké hráče, kteří titul získali, ať už to byl Jan Suchopárek, Radek Bejbl, Karel Poborský, Robert Vágner, nebo v bráně Jan Stejskal. To byli vynikající hráči a myslím, že ti dnešní mají před sebou ještě hodně, aby se jim vyrovnali a dokázali ve své kariéře tolik, co tito jmenovaní fotbalisti," podotkl Hyský.

